В Хельсинки придумали, чем привлекать туристов из соседних стран

Этим летом рост внутреннего туризма спас туристический бизнес в некоторых регионах Финляндии, но не в Хельсинки: из-за эпидемии коронавируса заполняемость столичных гостиниц составила в этом году лишь 30%. Год назад этот же показатель составлял 80%.

Хельсинки долгое время ориентировался в особенности на туристов из стран Азии, однако теперь город стремится привлечь путешественников из соседних Северных стран, а также стран Балтии.

"Мы будем больше стараться привлекать туристов из соседних стран из-за вируса, а также из-за того, что экологически устойчивый туризм становится все важнее", - рассказал представитель мэрии Хельсинки Юкка Пунамяки.

"Люди сейчас боятся ездить в большие города, а Хельсинки - город существенного размера, в котором, однако, мало людей и много свободного места. Кроме того, мы находимся прямо на берегу моря, у природы", - говорит исполнительный директор компании Helsinki Marketing Лаура Аалто.