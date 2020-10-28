Ср, 28.10.2020
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Индрек Саар
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В Хельсинки придумали, чем привлекать туристов из соседних стран

Tallink Silja Line reisilaev Helsingi sadamas

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Маркетинговая стратегия Хельсинки будет в следующем году основана на двух темах: на транспортной доступности и близости природы, пишет портал новостей  YLE.

Этим летом рост внутреннего туризма спас туристический бизнес в некоторых регионах Финляндии, но не в Хельсинки: из-за эпидемии коронавируса заполняемость столичных гостиниц составила в этом году лишь 30%. Год назад этот же показатель составлял 80%.

Хельсинки долгое время ориентировался в особенности на туристов из стран Азии, однако теперь город стремится привлечь путешественников из соседних Северных стран, а также стран Балтии.

"Мы будем больше стараться привлекать туристов из соседних стран из-за вируса, а также из-за того, что экологически устойчивый туризм становится все важнее", - рассказал представитель мэрии Хельсинки Юкка Пунамяки.

"Люди сейчас боятся ездить в большие города, а Хельсинки - город существенного размера, в котором, однако, мало людей и много свободного места. Кроме того, мы находимся прямо на берегу моря, у природы", - говорит исполнительный директор компании Helsinki Marketing Лаура Аалто.

Предприниматели Финляндии верят в то, что туристический сектор в Хельсинки и во всей стране имеет хорошие возможности восстановиться после эпидемии. Несмотря на то, что туристический сектор находится в самом тяжелом кризисе за все время, многие возлагают надежды на следующий год.

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