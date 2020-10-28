Таллинн примет участие в борьбе за титул Зеленой столицы Европы в 2023 году

Горуправа на сегодняшнем заседании наделила мэра Михаила Кылварта полномочиями на подписание ходатайства и поручила Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства подать заявку в Еврокомиссию. Цель инициативы — улучшить жилую среду европейских городов, познакомить с деятельностью и признать усилия городов во благо улучшения окружающей среды и качества жизни.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в лице финалиста на звание «Зеленой столицы Европы 2022» город запустил множество достойных проектов, реализация которых будет продолжена.

«Для нас важны процессы, сопутствующие нашей борьбе за титул Зеленой столицы Европы. Участие в конкурсе обеспечит обратную связь относительно уже реализованных проектов, а также предоставит дополнительную возможность для улучшения ситуации, и, исходя из этого, позволит упорядочить планируемую деятельность, — отметил Кылварт. — Это способствующий развитию города процесс, от которого выиграют все горожане, ведь его цель — зеленый город с благоприятной средой и городским пространством. Исходя из амбициозной концепции и твердого желания удержать связанные с экологией темы в фокусе внимания общественности, мы приняли решение подать ходатайство на звание Зеленой столицы Европы 2023».

По словам мэра, участие в конкурсе в перспективе благоприятно отразится на оживлении экономики города и государства.

«Экологические инновации, а также развитие «умного», то есть климатически нейтрального города с экономикой замкнутого цикла — это общемировая тенденция, которая находит отражение как в нынешних, так и в разрабатываемых программах развития, — отметил Кылварт. — Таллиннские инновационные решения и развитие цифровых технологий уже сейчас находится на мировом уровне, что отмечено на страницах отчета Digital City tools, представленного Bloomberg Associates. Что касается Таллинна, то в исследовании особо выделена наша платформа базовых услуг электронного государства, высокая цифровая грамотность населения, гибкая архитектура информационных систем, поддержка руководства и высокое доверие населения в отношении цифровых технологий. В числе прочего, отмечено, что заседания городского собрания во время пандемии коронавирусной инфекции проходили в системе Teele, что было осуществлено исключительно благодаря наличию необходимых организационных и технических возможностей для реализации настолько быстрого развития».

В ходе борьбы за титул Зеленой столицы Европы оценивается вклад городов, эффективность действий и пример в двенадцати связанных с экологией темах: качество воздуха, уровень шума, отходы, вода, природа и природное богатство, бережное землепользование, экологичный рост экономики, эко-инновации, смягчение климатических изменений, адаптация к климатическим изменениям, экологичные способы передвижения по городу, энергоэффективность и управление.

В части природного богатства в том числе представлен проект «Путукавяйл», с помощью которого Таллинн создает благоприятное для природы и человека общественное пространство на территории бывшей железной дороги под высоковольтными линиями электропередачи. Уточнены принципы охраны зеленых насаждений, а по части экологических инноваций выделены основы развития «умного», то есть климатически нейтрального города с экономикой замкнутого цикла. Таллинн приступил к разработке дополнительных функций «Зеленой карты», которая в данный момент преимущественно используется для регистрации проезда в общественном транспорте. Таллинн намерен дополнить функциональность карты премиальными пунктами по примеру программ лояльности частного сектора, которые начислялись бы за экологичное поведение. В качестве новой инициативы в следующем году будет внедрен народный бюджет и запущено сотрудничество с «Зеленым тигром». Согласно меморандуму о сотрудничестве, Таллинн обязуется стать основоположником идеи о «зеленой концепции» в Эстонии и поддерживать переход на углеродно-нейтральное хозяйство.

Исходя из целей стратегии развития велосипедного движения планируется объединить имеющиеся пешеходно-велосипедные дорожки Таллинна и окрестностей в единую безопасную сеть. Уже к концу текущего года для поддержки целей таллиннской стратегии развития велосипедного движения будет подготовлена детальная программа ее реализации на 2021-2025 годы.

В заявку на 2023 год добавлены новые события, действия, проекты, обновлены численные показатели, добавлены ссылки на разрабатываемые, касающиеся развития города, важнейшие документы (стратегия развития «Таллинн 2035», программа сберегающего энергетического хозяйства и климата до 2030 года с концепцией до 2050 года, таллиннская программа мобильности, программа защиты окружающей среды на 2022-2030 годы).