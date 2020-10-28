Тони Фергюсон о Хабибе: «Этот чертов дагестанец убежал от меня, виляя хвостом»

«Я не удивлен, что он завершил карьеру. Его менеджер просто уберег его от очень опасного соперника. Хоть я и считаю Али Абдель-Азиза дерьмом, но он все сделал умно, хорошо все сделал в этой ситуации. Хабиб все время избегал меня, делал это неоднократно. Русские парни избегают меня, как только могут. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, виляя хвостом. Но я отдаю ему должное, пусть занимается семейными делами. Мы встретимся с тобой еще, когда ты вернешься. Он никогда не дрался со мной. Как ты вообще можешь называть себя лучшим, если ты так и не подрался со мной? Джон Джонс, Сен-Пьер, Андерсон Сильва, Мэтт Хьюз – все эти парни гораздо лучше Хабиба! Сколько раз они дрались за титул? Почему вы забыли о них? Сколько там побед у Хабиба подряд? 12? 13? У меня 12. Если бы мы подрались, то я бы набил на нем 13-ю победу!