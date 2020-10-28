Картина дня: увеличение числа заболевших коронавирусом, правила движения для электросамокатов и пожар в Вильянди

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Коронавирус подтвержден у 125 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1987 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 125 проб дали положительный результат. Читать далее...
Коронавирус в Эстонии: сейчас мы идем по лезвию меча
С прошлой недели Эстония является страной с самым низким уровнем заражаемости коронавирусом в Европе. И профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, и министр социальных дел Танель Кийк считают, что за этим, с одной стороны, стоит сильная система, а с другой - небольшие размеры Эстонии и элементарное везение. Читать далее...
Коронавирус распространяется по Вируской тюрьме
В расположенной в Йыхви Вируской тюрьме на этой неделе произошла вспышка коронавируса; тесты оказались позитивными у 31 человека. Читать далее...
Все больше очагов заражения на работе: коронавирус в Эстонии бьет рекорды
На пресс-конференции с участием заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и заместителя генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла Ванаталу была названа новая цифра заболевших коронавирусом за день: их насчитали 125. Читать далее...
Кылварт: по результатам одного дня не стоит делать далеко идущих выводов
Комментируя зарегистрированное сегодня рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что нет смысла делать какие-либо выводы по результатам одного дня тестирования: напротив, представителям госсектора следует думать больше, чем на неделю вперед. Читать далее...
Рийгикогу принял правила движения для электросамокатов: скорость ограничили, ввели штрафы
В среду парламент принял поправки к Закону о дорожном движение, которыми для безопасности движения при использовании электросамокатов и других легких электромобилей, а также в интересах безопасности участников движения вводятся соответствующие правила движения и требования к таким транспортным средствам. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Пожар в жилом доме: погибли два человека
В среду в 20.30 спасателей вызвали на улицу Касе в Вильянди, где горел дом. По предварительной информации, в результате пожара погибли не менее двух человек. По состоянию на 21.15 на месте происшествия шли активные работы по тушению. Читать далее...
Эксперт: запретить шипованную резину или обложить ее налогом?
Шипованная резина изнашивает асфальт, повышает уровень шума, вызываемая ею пыль и грязь пачкает участников движения, кроме того, пыль влияет на здоровье. По желанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных услуг в сотрудничестве с OÜ T-Konsult ученые и студенты технического университета подробнее изучили ситуацию. Читать далее...
Студия Postimees: ковид-диссиденты против медиков
В Эстонии за сутки прибавилось 125 зараженных, при этом все громче звучат голоса ковид-отрицателей. Что происходит?
Блогер Владислав Копылков озвучил в присутствии доктора Аркадия Попова накопившиеся сомнения, связанные с коронавирусом. Смотрите дискуссию в повторе!
Неизлечимо больного Аллана Кийля освободили от судебного преследования
В среду Харьюский уездный суд освободил от дальнейшего судебного разбирательства тяжело больного бывшего руководителя концерна Tallinna Sadam Аллана Кийля. Читать далее...
Таллинн примет участие в борьбе за титул Зеленой столицы Европы в 2023 году
Таллинн выдвинул свою кандидатуру на звание Зеленой столицы Европы 2023 года, этот титул Европейская комиссия будет присуждать в следующем году. Читать далее...
Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 4 часть
На сайте Postimees в среду, 28.10, с 18.00 подписчики смогут смотреть четвертую часть документального сериала «„Эстония“ – находка, которая изменит все», которая называется «Тайны со дна моря».В документальном сериале впервые показывается пробоина в корпусе парома «Эстония», что стало поводом для правительств Эстонии, Финляндии и Швеции возобновить изучение останков судна. Пятая часть будет доступна для просмотра на сайте через неделю. Все остальные части находятся в постоянном доступе. Читать далее...
В Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом
В Литве и Эстонии за минувшие сутки установлены антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19 - 776 и 125 соответственно, в Латвии также наблюдается рост заболеваемости - 251 новый случай коронавируса за сутки. Читать далее...
Сотрудника логистического бюро полиции подозревают в хищении
Во вторник, 27 октября, сотрудники внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали логиста Ляэнаской префектуры, подозреваемого в хищении. Читать далее...
Пожертвовавшая партии крупную сумму денег женщина провела два дня под арестом
Малоизвестная тартуская бизнес-леди Яна-Хелен Юхасте, пожертвовавшая крупную денежную сумму Центристской партии, в начале июля два дня находилась под арестом. Читать далее...
Зеленые и «Ээсти 200» предлагают узаконить однополые браки
В среду Партия зеленых Эстонии и «Ээсти 200» подписали совместную декларацию о начале сотрудничества по легализации однополых браков. Читать далее...
Работодатели согласились возмещать больничные листы со второго дня
Центральный союз профсоюзов дал согласие начать возмещение больничных листов со второго дня. Это означает, что человек будет нести ответственность за первый день болезни, проведенный дома. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Мужчина с топором пресек кражу, но через считанные дни вор попался на новом преступлении
Во вторник вор вторгcя во двор фабрики Salvest на Арукюла-теэ в Тарту и украл оттуда инструменты, электронику и другие вещи. У полиции есть основания считать, что это тот же самый 52-летний мужчина, который не далее как в воскресенье сбежал с другого места кражи, когда ему и его подельнику пригрозили топором. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 На площади Вабадузе поддержали проходящие в Польше протесты против запрета абортов
В среду протестующие собрались на площади Вабадузе в Таллинне, чтобы выступить за права женщин и поддержать волну протестов против Закона об абортах в Польше. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Медведь выскочил под колеса двух автомобилей: животное погибло
Сегодня в 17.50 на восьмом километре шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере произошла авария, в ходе которой Peugeot 208 и BMW 330d врезались в выбежавшего на дорогу медведя. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Перед автомобилем выскочила лосиха: животное погибло, водитель пострадал
Сегодня в 17.15 недалеко от Лелле, Рапламаа, произошла авария, в ходе которой перед легковым автомобилем выскочила лосиха. Читать далее...