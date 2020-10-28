Картина дня: увеличение числа заболевших коронавирусом, правила движения для электросамокатов и пожар в Вильянди

Коронавирус подтвержден у 125 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1987 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 125 проб дали положительный результат. Читать далее...

Коронавирус в Эстонии: сейчас мы идем по лезвию меча

С прошлой недели Эстония является страной с самым низким уровнем заражаемости коронавирусом в Европе. И профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, и министр социальных дел Танель Кийк считают, что за этим, с одной стороны, стоит сильная система, а с другой - небольшие размеры Эстонии и элементарное везение. Читать далее...

Коронавирус распространяется по Вируской тюрьме

В расположенной в Йыхви Вируской тюрьме на этой неделе произошла вспышка коронавируса; тесты оказались позитивными у 31 человека. Читать далее...

Все больше очагов заражения на работе: коронавирус в Эстонии бьет рекорды

На пресс-конференции с участием заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и заместителя генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла Ванаталу была названа новая цифра заболевших коронавирусом за день: их насчитали 125. Читать далее...

Кылварт: по результатам одного дня не стоит делать далеко идущих выводов

Комментируя зарегистрированное сегодня рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что нет смысла делать какие-либо выводы по результатам одного дня тестирования: напротив, представителям госсектора следует думать больше, чем на неделю вперед. Читать далее...

Рийгикогу принял правила движения для электросамокатов: скорость ограничили, ввели штрафы

В среду парламент принял поправки к Закону о дорожном движение, которыми для безопасности движения при использовании электросамокатов и других легких электромобилей, а также в интересах безопасности участников движения вводятся соответствующие правила движения и требования к таким транспортным средствам. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Пожар в жилом доме: погибли два человека

В среду в 20.30 спасателей вызвали на улицу Касе в Вильянди, где горел дом. По предварительной информации, в результате пожара погибли не менее двух человек. По состоянию на 21.15 на месте происшествия шли активные работы по тушению. Читать далее...

Эксперт: запретить шипованную резину или обложить ее налогом?

Шипованная резина изнашивает асфальт, повышает уровень шума, вызываемая ею пыль и грязь пачкает участников движения, кроме того, пыль влияет на здоровье. По желанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных услуг в сотрудничестве с OÜ T-Konsult ученые и студенты технического университета подробнее изучили ситуацию. Читать далее...

Студия Postimees: ковид-диссиденты против медиков

В Эстонии за сутки прибавилось 125 зараженных, при этом все громче звучат голоса ковид-отрицателей. Что происходит?

Блогер Владислав Копылков озвучил в присутствии доктора Аркадия Попова накопившиеся сомнения, связанные с коронавирусом. Смотрите дискуссию в повторе!

Неизлечимо больного Аллана Кийля освободили от судебного преследования