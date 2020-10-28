Коронавирус распространяется по Вируской тюрьме

У пяти заключенных коронавирус выявили во вторник. В результате последующего сплошного тестирования во второй половине дня в среду выяснилось, что заболели еще 26 заключенных, подтвердила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, добавив, что в настоящее время ни один из заболевших не нуждается в стационарном лечении.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, эта цифра может еще больше вырасти, так как к этому времени определились результаты лишь примерно половины тестов. "Положение очень плохое: вирус успел распространиться довольно широко", - сказала она.

По сообщению Министерства юстиции, вирус мог попасть в тюрьму через одного из учителей. Департамент здоровья в среду этого еще не подтвердил. "Это один из вариантов, однако эпидемиологическое исследование еще продолжается", - отметила Кингсепп.

В тюрьме заразившихся и здоровых заключенных разведут по разным зонам.

По состоянию на 26 октября в Вируской тюрьме находилось 697 заключенных.

25 новых заразившихся в Вируской тюрьме войдут в статистику Департамента здоровья в четверг утром. В течение последних суток в Ида-Вирумаа выявлено 19 новых случаев коронавируса.

Пять из них связаны с заражением в учреждении заключения, в шести случаях заразились через семью или знакомых, в четырех случаях инфекцию получили в результате рабочих контактов, в одном случае заразились в детсаду, в одном случае - в школе, один случай завезли из России, обстоятельства еще одного заражения выясняются.

В рабочем регионе Идаского отдела Департамента здоровья зафиксировано 11 активных очагов. С кохтла-ярвеским школьным очагом связаны 11 человек, с ида-вируским очагом в кругу родственников и знакомых - восемь человек. С очагом йыхвиской школы связаны девять человек, с очагом Йыхвиского попечительского центра - 21. В Силламяэ с первым школьным очагом связаны 36 человек, со вторым школьным очагом - девять. С очагом увеселительного заведения связано в общем десять случаев заболевания. В Нарве с очагом инфекции в рабочем кругу связаны семь человек, с очагом в детсаду - шесть. В Нарва-Йыэсуу в рабочем очаге выявлено девять случаев заболевания; в тюремном очаге - пять.