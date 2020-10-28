Подозревающийся в убийстве в Ласнамяэ Роман Глуховченко доставлен в Эстонию

Подозревающегося в причастности к убийству на улице Ляэнемере в таллиннском районе Ласнамяэ Романа Глуховченко доставили из Латвии в Эстонию, где он взят под арест сроком на два месяца, сообщает в среду Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую окружную прокуратуру.
Роман Глуховченко почти два месяца находился в розыске, а в конце прошлой недели был задержан под Ригой латвийскими правоохранительными органами.
Полиция подозревает в убийстве на Ляэнемере-теэ троих мужчин: Максима Васильева, Илью Гайдаленко и Романа Глуховченко. 31 августа, полиция задержала 34-летнего Илью Гайдаленко, неделей ранее – Максима Васильева.
В субботу, 22 августа, около 8 утра полиция получила вызов в связи с дракой на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении между незнакомыми людьми возник конфликт, который получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом: он получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.