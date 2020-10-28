Ср, 28.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Подозревающийся в убийстве в Ласнамяэ Роман Глуховченко доставлен в Эстонию

Подозревающийся в убийстве в Ласнамяэ Роман Глуховченко доставлен в Эстонию

Разыскиваемые мужчины: Илья Гайдаленко (слева) и Роман Глуховченко (справа). По центру - Максим Васильев.

ФОТО: Kollaaž

Подозревающегося в причастности к убийству на улице Ляэнемере в таллиннском районе Ласнамяэ Романа Глуховченко доставили из Латвии в Эстонию, где он взят под арест сроком на два месяца, сообщает в среду Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую окружную прокуратуру.

Роман Глуховченко почти два месяца находился в розыске, а в конце прошлой недели был задержан под Ригой латвийскими правоохранительными органами.

Полиция подозревает в убийстве на Ляэнемере-теэ троих мужчин: Максима Васильева, Илью Гайдаленко и Романа Глуховченко. 31 августа, полиция задержала 34-летнего Илью Гайдаленко, неделей ранее – Максима Васильева.

В субботу, 22 августа, около 8 утра полиция получила вызов в связи с дракой на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении между незнакомыми людьми возник конфликт, который получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом: он получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back