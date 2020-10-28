Вспышка коронавируса в доме призрения: у всех заболевание протекает в бессимптомной форме

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала на сегодняшней пресс-конференции, что если на прошлой неделе все было спокойно, то сейчас ситуация изменилась. «Сегодня добавилось 125 положительных тестов. В настоящий момент я не знаю, с чем связаны все эти случаи», - признала она.

Эпидемиологи еще ищут источник заражения в Рапламаа. По данным Хярма, среди зараженных как клиенты, так и работники. ««Как правило, инфекцию переносит в дом работник, а когда она там оказывается, то распространяется очень быстро», - объяснила Хярма.

Руководитель Раплаского дома призрения Анне-Ли Педая сказала Postimees, что не может поделиться информацией, поскольку речь идет о работниках и клиентах. «Могу сказать лишь, что среди заболевших как жильцы дома призрения, так и персонал. Заболевание протекает у них в бессимптомной форме, признаков болезни ни у кого нет», - объяснила она.

Первые коронапозитивные узнали о своем диагнозе 22 октября. Поголовно всех протестировали 26 октября. В случае первых заболевших дом призрения поделили на две зоны — для больных и здоровых.