Ср, 28.10.2020
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  • Вспышка коронавируса в доме призрения: у всех заболевание протекает в бессимптомной форме

Вспышка коронавируса в доме призрения: у всех заболевание протекает в бессимптомной форме

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

За минувшие сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 125 человек. При этом в расположенном в Рапламаа доме призрения выявлено 30 случаев заболевания, пишет Postimees.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала на сегодняшней пресс-конференции, что если на прошлой неделе все было спокойно, то сейчас ситуация изменилась. «Сегодня добавилось 125 положительных тестов. В настоящий момент я не знаю, с чем связаны все эти случаи», - признала она.

Эпидемиологи еще ищут источник заражения в Рапламаа. По данным Хярма, среди зараженных как клиенты, так и работники. ««Как правило, инфекцию переносит в дом работник, а когда она там оказывается, то распространяется очень быстро», - объяснила Хярма. 

Руководитель Раплаского дома призрения Анне-Ли Педая сказала Postimees, что не может поделиться информацией, поскольку речь идет о работниках и клиентах. «Могу сказать лишь, что среди заболевших как жильцы дома призрения, так и персонал. Заболевание протекает у них в бессимптомной форме, признаков болезни ни у кого нет», - объяснила она.

Первые коронапозитивные узнали о своем диагнозе 22 октября. Поголовно всех протестировали 26 октября. В случае первых заболевших дом призрения поделили на две зоны — для больных и здоровых. 

22 октября для предотвращения распространения коронавируса Раплаский дом призрения ввел запрет на посещение.

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