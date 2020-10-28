На церемонии открытия PÖFF покажут фильм из Германии

Ежегодно «Тёмные ночи» выбирают приоритетный регион, киноискусству которого уделяется особое внимание. В этот раз зрители смогут ближе познакомиться с современным киноискусством Германии, которое отражает изменения последнего времени. Программа «Новое немецкое кино» включит рекордные пятнадцать фильмов. Кроме того, ожидаются два специальных кинопоказа – «Берлин, Александерплац» (реж. Райнер Вернер Фассбиндер, 1980) и «Свинцовые времена» (реж. Маргарете фон Тротта, 1981).

Программу «Новое немецкое кино» представляет Гёте-Институт в Эстонии в сотрудничестве с German Films.

«24-й PÖFF станет особенным для всех кинолюбителей и поклонников немецких фильмов. Программа фестиваля несомненно станет одним из самых ярких культурных событий этого года», – прокомментировал директор Гёте-Института в Эстонии Ульрих Рибберт.

Традиционно фестиваль открывается именно фильмом из программы приоритетного региона. В этом году PÖFF откроется 13 ноября посвящением Оскара Рёлера режиссеру Райнеру Вернеру Фассбиндеру, который является одним из лидеров «нового немецкого кино».

Фильм «Фассбиндер» рассказывает историю Райнера Вернера Фассбиндера (Оливер Мазуччи), который в возрасте 22 лет дебютирует со своей постановкой в небольшом Антитеатре в Мюнхене и без долгих разговоров «захватывает» сцену, впоследствии становясь одним из самых знаковых немецких режиссеров послевоенного времени. Его увлеченность и целеустремленность завоевывают внимание многих поклонников. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов получают признание на самых известных кинофестивалях и вызывают резонанс среди критиков, коллег по цеху и публики.

В программу «Новое немецкое кино» вошли фильмы-участники четырех конкурсных программ фестиваля. «Птицы в клетке» Оливера Рихса поборются за Гран-при PÖFF, «Модель Олимпа» Фредерика Хамбалека представлена в программе дебютов, а «Кортекс» Морица Бляйбтроя предендует за звание лучшего «бунтаря не без причины». Фильм «Мэдисон – дружба на повышенной скорости!» Кима Стробла можно увидеть в конкурсной программе детских фильмов субфестиваля Just Film.

Билеты на киносеансы «Нового немецкого кино» поступят в продажу 29 октября, когда первыми их смогут приобрести участники программы лояльности фестиваля, и с 30 октября все желающие смогут купить билеты на сайте www.poff.ee и в Piletilevi. Полная программа фестиваля будет объявлена 6 ноября, и до 8 ноября билеты на все сеансы можно приобрести по 5 евро.

В 2020 году кинофестиваль «Тёмные ночи» пройдет с 13 по 29 ноября как в кинотеатрах Таллинна и Тарту, так и онлайн по всей Эстонии.

Параллельно с PÖFF пройдут субфестивали Just Film, PÖFF Shorts и KinoFF, а также кинорынок для профессионалов киноиндустрии Industry @ Tallinn & Baltic Event.

ПРОГРАММА «НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО»

«Фассбиндер» (Enfant Terrible), 2020, Германия, режиссер: Оскар Рёлер | Фильм, открывающий фестиваль

«Птицы в клетке» (Bis wir tot sind oder frei), 2020, Германия/Швейцария, режиссер: Оливер Рихс | Главная конкурсная программа

«Кокон» (Kokon), 2020, Германия, режиссер: Леони Криппендорфф

«Изгнанник» (Exile), 2020, Германия/Бельгия/Косово, режиссер: Висар Морина

«Модель Олимпа» (Modell Olimpia), 2020, Германия, режиссер: Фредерик Хамбалек | Конкурсная программа дебютов

«Соперник» (Rivale), 2020, Германия, режиссер: Маркус Ленц

«Вальхензее навсегда» (Walchensee Forever), 2020, Германия, режиссер: Жанна Джи Уондерс

«Кручёный» (Curveball), 2020, Германия, режиссер: Йоханнес Набер

«Дом» (Home), 2020, Германия/Франция/Нидерланды. режиссер: Франка Потенте

«Черное молоко» (Schwarze Milch), 2020, Германия/Монголия, режиссер: Борхуугийн Уйзэнмаа

«Кортекс» (Cortex), 2020, Германия, режиссер: Мориц Бляйбтрой | Конкурсная программа «Бунтари не без причины»

«Берлин, Александерплац» (Berlin Alexanderplatz), 2020, режиссер: Бурхан Курбани

«А завтра весь мир» (Und morgen die ganze Welt), 2020, Германия, режиссер: Юлия фон Хайнц

«Ундина» (Undine), 2020, Германия/Франция, режиссер: Кристиан Петцольд

«Мэдисон – дружба на повышенной скорости!» (Madison), 2020, Германия, режиссер: Ким Стробл | Конкурсная программа детских фильмов на Just Film

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ

«Берлин, Александерплац» (Berlin Alexanderplatz), 1980, Германия (ФРГ), режиссер: Райнер Вернер Фассбиндер | Спецпоказ