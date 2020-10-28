Новая форма коронавируса способствует широкому распространению инфекции

Мутация D614G в гене гликопротеина S вируса SARS-CoV-2 впервые была обнаружена в январе. По данным Innovator, за исключением нескольких стран, включая Китай, мутация D614G стала доминирующей во всем мире, пишет Novaator.

«Проведенные на хомяков клинические наблюдения доказывают, что мутация повышает количество вирусных частиц в верхних дыхательных путях пациентов с COVID-19, однако она не связана с течением болезни», – сказал старший научный сотрудник университета Пей-Ен Ши.

Таким образом, мутация не влияет на нейтрализующий эффект антител против вируса — они даже лучше связываются с мутировавшим вирусом.