За сообщение об обнаружении мертвого кабана полагается 20 евро

Государство поставило цель держать численность кабанов настолько низкой, чтобы ареал каждой особи составлял не менее десятка квадратных километров. Во время вспышки АЧС несколько лет назад охотники застрелили свыше 30 000 кабанов, а в прошлом сезоне – менее 5000 особей: это способствовало увеличению популяции, поэтому в этом сезоне охотникам предстоит отстрелить 7800 животных.

«Чем меньше численность кабанов, тем труднее на них выйти, но охотники постараются сделать все, чтобы выполнить возложенную на них государством обязанность», – сказал исполнительный директор Общества охотников Тынис Кортс.