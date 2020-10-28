Ср, 28.10.2020
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Маршрут Finnair Тарту-Хельсинки, возможно, будет закрыт до следующей осени

FILE PHOTO: A Finnair ATR 72-500 plane approaches Riga International Airport in Latvia, January 17, 2020. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Авиакомпания Finnair скорее всего восстановит маршрут Тарту-Хельсинки только следующей осенью, пишет Postimees со ссылкой  на ERR.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, он со своей стороны сделал все возможное, но Finnair прогнозирует низкий спрос на маршрут Тарту-Хельсинки, и, поскольку на поездки наложено множество ограничений, перспективы компании открыть маршрут между Тарту и Финляндией в ближайшем будущем не очень оптимистичны.

«Конечно, в наших интересах, чтобы воздушное движение восстановилось как можно скорее, но мы также понимаем, что для этого должен быть спрос», - сказал Клаас.

Роман Куликов, операционный директор Тартуского аэропорта, заверил ERR, что открытия маршрута в ближайшее время и в первой половине следующего года не ожидается.

"Finnair прощупает границы, посмотрит на ситуацию, какова вирусологическая обстановка, каковы их собственные результаты. По предварительной информации, можно сказать, что скорее это произойдет осенью следующего года», - добавил он.

Поскольку Finnair была единственной компанией, выполнявшей рейсы в Тарту и обратно, в сентябре в Тартуском аэропорту пришлось сократить 11 человек, непосредственно занимавшихся обслуживанием регулярных полетов.

«Когда у нас были регулярные рейсы, через Тартуский аэропорт ежегодно проходило в среднем 29 000 пассажиров. К концу этого года мы планируем немногим менее 6000, а на следующий год - поначалу 1000», - сказал Куликов.

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