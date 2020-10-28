Склады ломятся от тыкв: в субботу Таллиннский зоопарк устраивает праздник

Осенью прошлого года был установлен рекорд – обитателям Таллиннского зоопарка было отправлено 23 тонны тыкв, а этой осенью животным было доставлено более 40 тонн тыкв. «Добрые люди ежедневно отправляли в зоопарк курьерами DPD десятки и сотни килограммов тыкв, благодаря чему рекорд оказался побит с огромным отрывом! 40 тонн подарков демонстрируют исключительную заботу людей о животных и любовь к садоводству. Мы очень благодарны всем, кто вырастил тыквы», - сказал руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

DPD по-прежнему будут бесплатно отвозить в зоопарк урожай тех, кто уже зарегистрировался, но, поскольку склады зоопарка переполнены, в этом году больше тыкв здесь не принимают. Следует учитывать, что животные должны съесть все присланные тыквы, прежде чем они испортятся. На сегодня запасов для них хватит до весны и даже дольше.

Кивимурд добавил, что, во время весеннего кризиса люди заказывали садовый инвентарь активнее, чем обычно, вероятно, это и стало одной из причин, почему осенью было собрано так много тыкв: «Просто у людей было больше времени заниматься садоводством».

DPD доставит в Таллиннский зоопарк 40 тонн тыквы. ФОТО: DPD Eesti AS

Компания DPD бесплатно доставляла тыквы со всей Эстонии, но желающие могли привезти их в зоопарк и самостоятельно. Свой вклад также внесли многие школы и детские сады: например, детский сад Пылтсамаа, детский сад Вяндра, школа Варбла и средняя школа Парксепа.