Мэрия Москвы продлевает коронавирусные ограничения

Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября. По мнению властей, это позволит сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, которая за последние недели уменьшилась почти в два раза.

В конце следующей недели будет принято решение о целесообразности возобновления очного обучения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. До 29 ноября будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.

Кроме того, до 29 ноября продлевается и требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также действие недавно введенной системы регистрации номеров телефонов на входе в городские развлекательные заведения. До конца ноября будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.