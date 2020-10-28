Сотрудника логистического бюро полиции подозревают в хищении

Работавший в Пярнуском отделении полиции логист подозревается в хищении вверенного ему имущества, тем самым причинении ущерба и получении экономической выгоды. Точный объем хищения и другие обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного дела, которое возбудило бюро внутренней проверки Департамента полиции и погранохраны (PPA).

По словам главы отдела внутреннего контроля Ляэнаской префектуры Геррит Веэберг, производство находится в стадии активного расследования, и собираются доказательства. «Собранная на данный момент информация не предполагает, что хищение связано с работой этого человека в PPA, но, поскольку следственные действия продолжаются, этого также нельзя исключать», - сказала Веэберг.

Глава логистического бюро PPA Андрес Синимери сказал, что самая важная обязанность логистиков - нести ответственность за сохранность и разумное использование доверенных им активов и средств.

«Логисты полиции должны быть примером того, как обращаться с собственностью как внутри организации, так и во всей стране, и такие подозрения подрывают доверие к полиции», - сказал Синимери.