Пожертвовавшая партии крупную сумму денег женщина провела два дня под арестом

Малоизвестная тартуская бизнес-леди Яна-Хелен Юхасте, пожертвовавшая крупную денежную сумму Центристской партии, в начале июля два дня находилась под арестом, пишет Postimees.
Юхасте пожертвовала Центристской партии 50 000 евро. В мае этого года Комиссия по надзору за финансированием политических партий направила в прокуратуру материалы расследования скандального пожертвования из-за подозрений в использовании так называемых услуг танкиста.
27 мая Юхасте ответила, что пожертвование Центристской партии в размере 50 000 евро было сделано из ее личных средств.
«Я хотела поддержать мировоззрение Центристской партии, и я также подала заявку на вступление в Центристскую партию. Я скромный человек и не хочу внимания общественности, но однозначно сотрудничаю с правоохранительными органами», - отметила Юхасте.
11 июня прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела с целью установления происхождения 50 000 евро, пожертвованных Центристской партии в январе от имени малого бизнеса Яны-Хелен Юхасте, а таже мотивов этого пожертвования.
2 июля прокуратура предъявила подозрение Юхасте и ее бывшему мужу Мартину Кюннапу. Подозрение предъявлено на основании статьи Пенитенциарного кодекса, которая касается внесения запрещенных пожертвований в больших объемах.
Закон позволяет арестовать имущество подозреваемого в преступлении и задержать подозреваемого на срок до 48 часов. «В связанном с пожертвованием производстве мы использовали эти возможности. Задержание было необходимо для проведения процессуальных действий, требующих участия подозреваемого», - заверила Postimees пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.