Пожертвовавшая партии крупную сумму денег женщина провела два дня под арестом

Юхасте пожертвовала Центристской партии 50 000 евро. В мае этого года Комиссия по надзору за финансированием политических партий направила в прокуратуру материалы расследования скандального пожертвования из-за подозрений в использовании так называемых услуг танкиста.

27 мая Юхасте ответила, что пожертвование Центристской партии в размере 50 000 евро было сделано из ее личных средств.

«Я хотела поддержать мировоззрение Центристской партии, и я также подала заявку на вступление в Центристскую партию. Я скромный человек и не хочу внимания общественности, но однозначно сотрудничаю с правоохранительными органами», - отметила Юхасте.

11 июня прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела с целью установления происхождения 50 000 евро, пожертвованных Центристской партии в январе от имени малого бизнеса Яны-Хелен Юхасте, а таже мотивов этого пожертвования.

2 июля прокуратура предъявила подозрение Юхасте и ее бывшему мужу Мартину Кюннапу. Подозрение предъявлено на основании статьи Пенитенциарного кодекса, которая касается внесения запрещенных пожертвований в больших объемах.