Зеленые и «Ээсти 200» предлагают узаконить однополые браки

В среду Партия зеленых Эстонии и «Ээсти 200» подписали совместную декларацию о начале сотрудничества по легализации однополых браков.
По словам председателя зеленых Зюлейхи Измайловой, в Эстонии у однополых пар также должна быть возможность заключать браки на равных основаниях. «Мы подписываем декларацию, чтобы это поддержали и другие партии», - сказала она.
Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас рада, что зеленые выступили с этим предложением. «Это то, где нам нужно целеустремленно двигаться вперед, мы пока топтались на месте. Если мы хотим быть для своих людей государством, защищающим их права, мы не можем говорить, что не у всех есть эти права. Это не соответствует европейским ценностям», - сказала Каллас.
По словам Каллас, партии планируют по этому вопросу заниматься надпартийным сотрудничеством. «Когда политическая система заходит в тупик, как сейчас в Эстонии, сдвинуть ее с места можно, если сосредоточиться на сотрудничестве в этой сфере», - отметила она.
Зеленые и «Ээсти 200» призывают и остальные партии поддержать декларацию.
Текст декларации:
«Опираясь на статью 12 Конституции Эстонии (перед законом все равны и никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам), подписавшиеся партии поддерживают изменение Закона о семье таким образом, чтобы брак был определен как союз между двумя взрослыми людьми вне зависимости от их пола. В нынешнем политическом климате недостаточно осуждать планируемый референдум на тему брака: сейчас важно подать сильный надпартийный сигнал, что Эстония — открытое, солидарное и уважающее личные свободы государство».