Зеленые и «Ээсти 200» предлагают узаконить однополые браки

По словам председателя зеленых Зюлейхи Измайловой, в Эстонии у однополых пар также должна быть возможность заключать браки на равных основаниях. «Мы подписываем декларацию, чтобы это поддержали и другие партии», - сказала она.

Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас рада, что зеленые выступили с этим предложением. «Это то, где нам нужно целеустремленно двигаться вперед, мы пока топтались на месте. Если мы хотим быть для своих людей государством, защищающим их права, мы не можем говорить, что не у всех есть эти права. Это не соответствует европейским ценностям», - сказала Каллас.

По словам Каллас, партии планируют по этому вопросу заниматься надпартийным сотрудничеством. «Когда политическая система заходит в тупик, как сейчас в Эстонии, сдвинуть ее с места можно, если сосредоточиться на сотрудничестве в этой сфере», - отметила она.

Зеленые и «Ээсти 200» призывают и остальные партии поддержать декларацию.

Текст декларации: