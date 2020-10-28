Ночные гонки на парковке привели к уголовному делу

Полиция начала производство в связи с тем, что четыре автомобиля ночью нанесли ущерб парковке предприятия.
По собранной на данный момент информации, четыре автомобиля своим стилем езды повредили покрытие парковки фирмы в волости Хяэдемеэсте, пишет Pärnu Postimees.
Инцидент произошел в ночь на 16 октября и после того, как в тот же день на место происшествия прибыла полиция, было решено возбудить уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает повреждение и уничтожение вещи.
«На основании собранной информации, полиция 27 октября возбудила уголовное дело, в ходе которого будут уточнены повреждения, нанесенные покрытию парковки, и другие обстоятельства», - сказал участковый Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис.
В чем именно состоит нанесенный ущерб, пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма из-за еще продолжающегося производства не смогла прокомментировать, но она отметила, что проходящие по делу водители увлекаются дрифтом.
Размер нанесенного ущерба уточняется. По статье «Повреждение или уничтожение вещи» может грозить денежное наказание или тюремное заключение на срок до пяти лет.