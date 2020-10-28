Ночные гонки на парковке привели к уголовному делу

По собранной на данный момент информации, четыре автомобиля своим стилем езды повредили покрытие парковки фирмы в волости Хяэдемеэсте, пишет Pärnu Postimees.

Инцидент произошел в ночь на 16 октября и после того, как в тот же день на место происшествия прибыла полиция, было решено возбудить уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает повреждение и уничтожение вещи.

«На основании собранной информации, полиция 27 октября возбудила уголовное дело, в ходе которого будут уточнены повреждения, нанесенные покрытию парковки, и другие обстоятельства», - сказал участковый Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис.

В чем именно состоит нанесенный ущерб, пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма из-за еще продолжающегося производства не смогла прокомментировать, но она отметила, что проходящие по делу водители увлекаются дрифтом.