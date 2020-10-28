Фининспекция уличила компанию по оказанию инвестиционных услуг в нелегальной деятельности

Финансовая инспекция предостерегла от использования инвестиционных услуг коммерческого предприятия BlueData OÜ, не имеющего разрешения на деятельность.
Как передала BNS пресс-служба Финансовой инспекции, предприятие BlueData не имеет лицензии на оказание инвестиционных услуг в Эстонии и у фирмы нет права оказывать такие услуги в Эстонии.
По данным инспекции, BlueData предлагает клиентам возможность вести торги с различными ценными бумагами посредством платформы, размещенной на домашней странице mdx500.com.
Список предприятий, имеющих выданные от инспекции лицензии и имеющих право предоставлять в Эстонии трансграничные услуги, размещен на сайте инспекции.
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