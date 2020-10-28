Галерея ⟩ На площади Вабадузе поддержали проходящие в Польше протесты против запрета абортов

Организаторов демонстрации в Тарту в пятницу поддержит председатель горуправы Леммит Каплински. «После Второй мировой войны на руинах Европы был создан новый союз, основанный на общих либеральных ценностях. Для всех 27 государств-членов права человека являются краеугольным камнем этого соглашения. Аборт - это право женщин. Права женщин - это права человека. Нападение на такое фундаментальное право - это атака на основополагающую ценность нашего общего союза. Польша - фантастическая страна, и я хочу оставаться друзьями с Польшей и поляками. Но мы не можем и не должны игнорировать то, что один из наших лучших союзников отказался от тех ценностей, которые держали Европу на пути к миру и развитию на протяжении более трех поколений», - прокомментировал Каплински.