Белорусская оппозиция создала Народное антикризисное управление

"В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам", - говорится в сообщении в телеграм-канале Латушко. Народное антикризисное управление "также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству", говорится далее в сообщении.

Руководить НАУ будет Латушко. Он проинформировал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и Координационному совету "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие". Состав народного антикризисного управления формируется.