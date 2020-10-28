Аас — об авиалиниях: мы хотим, чтобы Эстония была как можно более открытой

«Самое главное — поддерживать грузовые перевозки и прямые сообщения с важными для Эстонии пунктами назначения для крайне необходимых путешествий. Даже сейчас три четверти Европы открыты для полетов, и мы создали исключение для шести пунктов назначения, с которыми не прервется сообщение независимо от изменений в уровне заражения», — сказал Аас.

Эти направления — Франкфурт, Лондон, Варшава, Копенгаген, Рига и Хельсинки.

«Тем не менее мы ежедневно отслеживаем распространение пандемии, и каждое ограничение вводится в соответствием с распространением вируса. Теоретически вполне возможно, что если вирус начнет бесконтрольно распространяться и больше людей заболеют и будут нуждаться в стационарном лечении, нам придется ужесточить условия для авиакомпаний. Все ограничения созданы в соответствии с ситуацией, поэтому по мере увеличения опасности заражения не исключено, что наступит день, когда нам придется рассмотреть более строгие ограничения. Надеюсь, что ситуация останется под контролем», — сказал министр.

После первой волны коронавируса в мае правительство начало ограничивать авиасообщение со странами с высоким уровнем заражения.

«Ограничением, введенным в мае, мы хотели предотвратить ситуацию, как в начале весны, когда в Эстонию из-за границы было завезено много новых случаев заражения вирусом и было трудно ограничить распространение вируса. У нас нет точных данных о том, сколько людей мы спасли от коронавируса благодаря ограничениям, так как влияние превентивных мер сложно измерить. Я сравниваю ситуацию с весенней и смею сказать, что ограничение себя оправдало», — сказал министр.