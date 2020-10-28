Аас — об авиалиниях: мы хотим, чтобы Эстония была как можно более открытой

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса (Центристская партия), правительство хочет, чтобы Эстония была как можно более открытой для мира, но в случае неконтролируемого распространения коронавируса не исключено ужесточения условий для авиалиний, пишет Postimees.
«Самое главное — поддерживать грузовые перевозки и прямые сообщения с важными для Эстонии пунктами назначения для крайне необходимых путешествий. Даже сейчас три четверти Европы открыты для полетов, и мы создали исключение для шести пунктов назначения, с которыми не прервется сообщение независимо от изменений в уровне заражения», — сказал Аас.
Эти направления — Франкфурт, Лондон, Варшава, Копенгаген, Рига и Хельсинки.
«Тем не менее мы ежедневно отслеживаем распространение пандемии, и каждое ограничение вводится в соответствием с распространением вируса. Теоретически вполне возможно, что если вирус начнет бесконтрольно распространяться и больше людей заболеют и будут нуждаться в стационарном лечении, нам придется ужесточить условия для авиакомпаний. Все ограничения созданы в соответствии с ситуацией, поэтому по мере увеличения опасности заражения не исключено, что наступит день, когда нам придется рассмотреть более строгие ограничения. Надеюсь, что ситуация останется под контролем», — сказал министр.
После первой волны коронавируса в мае правительство начало ограничивать авиасообщение со странами с высоким уровнем заражения.
«Ограничением, введенным в мае, мы хотели предотвратить ситуацию, как в начале весны, когда в Эстонию из-за границы было завезено много новых случаев заражения вирусом и было трудно ограничить распространение вируса. У нас нет точных данных о том, сколько людей мы спасли от коронавируса благодаря ограничениям, так как влияние превентивных мер сложно измерить. Я сравниваю ситуацию с весенней и смею сказать, что ограничение себя оправдало», — сказал министр.
Аас повторил, что в этом году по-прежнему нецелесообразно совершать туристические поездки за границу, стоит отдыхать в Эстонии. «На прошлой неделе Департамент здоровья также объявил, что все еще существует риск заразиться за границей и привезти инфекцию домой. «С ограничениями и предотвращением распространения вируса наша система здравоохранения может уделять больше внимания лечению больных, тем, у кого был тесный контакт с зараженными, и бдительно следить за тем, чтобы в Эстонии не было скрытого распространения вируса», — сказал Аас.