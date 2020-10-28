Департамент здоровья: теперь дистанцию лучше держать со всеми

«Если раньше внимание уделялось людям, имеющим симптомы, и соблюдению дистанции с ними, то теперь дистанцию лучше держать со всеми, особенно в Таллинне и в Харьюмаа, где доля инфицированных, но не имеющих симптомов жителей чуть больше. Это обязательно нужно делать в многолюдных местах. А если нет возможности соблюдать дистанцию, то надевайте маску и включайте HOIA. Сейчас следует использовать имеющиеся способы», - сказал Хярма.