Галерея и видео ⟩ Перед автомобилем выскочила лосиха: животное погибло, водитель пострадал

Утверждалось, что один из участников движения пытался предупредить водителя Mazda об опасности впереди до аварии, но, к сожалению, на этот раз усилия его усилия не помогли - то ли женщина не поняла, почему ей мигают огнями, то ли животное выскочило на дорогу слишком внезапно.