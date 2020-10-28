Галерея и видео ⟩ Перед автомобилем выскочила лосиха: животное погибло, водитель пострадал

Сегодня в 17.15 недалеко от Лелле, Рапламаа, произошла авария, в ходе которой перед легковым автомобилем выскочила лосиха, пишет Postimees.
Перед машиной, ехавшей в сторону Тюри, выскочила лосиха. 61-летняя женщина за рулем автомобиля, только недавно получившая водительские права, не смогла избежать столкновения.
Автомобиль проехал через полосу встречного движения и остановился у обочины дороги. Лосиха получила настолько тяжелые повреждения, что скончалась на месте происшествия.
Утверждалось, что один из участников движения пытался предупредить водителя Mazda об опасности впереди до аварии, но, к сожалению, на этот раз усилия его усилия не помогли - то ли женщина не поняла, почему ей мигают огнями, то ли животное выскочило на дорогу слишком внезапно.
После аварии в лесу было слышно движение другого животного, видимо, с лосихой был детеныш.
Водитель Mazda получила травмы и доставлена в больницу. Повреждение машины было достаточно серьезным, чтобы вызывать эвакуатор. Мертвое животное увезли охотники.