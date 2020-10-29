В столице Чеченской республики городе Грозном открыли первый в истории республики аквапарк, передает Kodustiil.

Водный центр «Акваланд» площадью 15 000 м2 открылся 27 октября. Кроме бассейнов и водных горок в нем есть кинотеатр, стена для скалолазания, тренажерный зал, рестораны и игровые автоматы, сообщил TAСС. 

Первый аквапарк в городе Грозном.

ФОТО: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Первый аквапарк в городе Грозном.

ФОТО: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Первый аквапарк в городе Грозном.

ФОТО: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Первый аквапарк в городе Грозном.

ФОТО: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS/Scanpix

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