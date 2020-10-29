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Фото ⟩ В Чечне открылся первый в истории страны аквапарк
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В столице Чеченской республики городе Грозном открыли первый в истории страны аквапарк, передает Kodustiil.
Водный центр «Акваланд» площадью 15 000 м2 открылся 27 октября. oktoobril. Кроме бассейнов и водных горок в нем есть кинотеатр, стена для скалолазания, тренажерный зал, рестораны и игровые автоматы, сообщил TASS.
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