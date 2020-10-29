ФОТО ⟩ Похожий на крепость дом в пригороде Пярну ждет верного рыцаря

В Эстонии не многие могут похвастаться, что живут в крепости. Зато этим вполне может похвастаться владелец этого двухэтажного современного дома! Здание, принявшее вид средневекового оборонительного сооружения, примечательно одним этим фактом.

Особняк в волости Тори. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме площадью 318 м2 пять комнат. На первом этаже прихожая, холл, кухня, гостиная, сауна, кабинет и ванная. На втором этаже три спальни, ванная и гардеробная. Кроме того, в здании есть цокольный этаж площадью 105 м2.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

На участке площадью 4171 м2 также находятся: баня, открытый бассейн и детская игровая площадка. Подъездная дорога и часть участка покрыты тротуарной плиткой.

Кабинет. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.