Чт, 29.10.2020
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Урмас Рейнсалу

ФОТО ⟩ Похожий на крепость дом в пригороде Пярну ждет верного рыцаря

Особняк в волости Тоги.

ФОТО: KV.EE

В волости Тори Пярнуского уезда продается необычный особняк. Стилизованный под средневековую крепость дом похож на декорацию к фильму-сказке, считает Kodustill. 

В Эстонии не многие  могут похвастаться, что живут в крепости. Зато этим вполне может похвастаться владелец этого двухэтажного современного дома! Здание, принявшее вид средневекового оборонительного сооружения, примечательно одним этим фактом.

Особняк в волости Тори.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме площадью 318 м2 пять комнат. На первом этаже прихожая, холл, кухня, гостиная, сауна, кабинет и ванная. На втором этаже три спальни, ванная и гардеробная. Кроме того, в здании есть цокольный этаж площадью 105 м2.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

На участке площадью 4171 м2 также находятся: баня, открытый бассейн и детская игровая площадка. Подъездная дорога и часть участка покрыты тротуарной плиткой. 

Кабинет.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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