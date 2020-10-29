Миссия (не)выполнима: пережить пандемию и сохранить здравый смысл

Коронавирус породил бесчисленные толки, домыслы и безумные теории, о которых можно с пеной у рта спорить часами, днями, годами. Однако если на время забыть про яблоко раздора, то, пожалуй, все мы сойдемся в том, что пандемия стала серьезным испытанием для каждого из нас, даже для тех, кого болезнь и финансовые трудности обошли стороной. Ситуация в новейшей истории вышла беспрецедентная (правда в начале этого исторического периода на мир свалилась испанка, но ее большинству из нас посчастливилось не застать). И, разумеется, нет ничего удивительного в том, что столь необычная ситуация давит на психику людей и порождает по большей части фантастические в своей нелепости идеи, которые варьируются от безумных до не лишенных крупицы здравого смысла.

Если с идеями совершенно безумными все, в общем, понятно, то как быть с идеями, безумными чуть менее? Когда, например, оратор приводит официальную статистику и говорит о реальной и важной проблеме, потом подливает еще фактов из категории неоспоримых, ты слушаешь и думаешь — окей, вроде все верно. Но в какой-то момент становится ясно, что тебе рисуют картину, на реальность похожую лишь отдаленно. Логические дыры и несостыковки адепт теории компенсирует уверенностью и продолжает приправлять весь этот винегрет фактами. И этот спич с абсурдными сказаниями об адренохроме не имеет ничего общего — здесь можно отделить зерна от плевел, а с чем-то даже согласиться. Тут-то и начинается самое страшное. Как воспримет эту информацию человек, у которого, скажем так, с информационной грамотностью проблемы? Ответ довольно печальный: высока вероятность, что прислушается и расшерит видео по своим соцсетям.

Самое интересное, что каким бы красноречивым вы ни находили оратора, в подобных случаях все его доводы вдребезги разбиваются о здравый смысл. Почти все свои тезисы условный спикер заканчивает словами: «Это доказанный учеными факт, который пытаются скрыть от общественности». Но где доказательства? Где исследования? Их нет, есть только выводы, которые можно подтасовать под любой вкус. Вот и получается, что оратор свято уверовал в опубликованную в чьем-то блоге информацию, которую ни он, ни сам автор ничем подкрепить не могут, но почему-то преподносят как гонимую истину, которая во все времена будоражила умы и сердца. Она-то и становится валютой в этой игре.

Эта история напомнила эпизод из детства. Лет в десять мне довелось пообщаться с женщиной, которая оставила семью и свою жизнь в Эстонии и отправилась в российскую глубинку ждать конца света. Там, наверное, ждет и по сей день. Говорила она убедительно и с жаром, показывала распечатки со страшными картинками и предрекала скорый конец. Теперь условным адептам плоской земли распечатки ни к чему — можно ссылаться на блоги и сомнительные сайты.

Когда-то подобные теории казались мне забавными, но теперь совсем не смешно. Грустно и даже страшно от того, что кто-то впечатлительный поверит и размоет свою картину мира до самого контура. И хотя в пандемию легковерность и информационная неграмотность могут иметь в прямом смысле летальные последствия, проблема не только в них. В сомнительные и антинаучные коронавирусные теории верят и люди вполне адекватные, с крепкой психикой и далеко не глупые. Меньше всего хочется бросить в кого-либо камень — в них, в ковид-диссидентов или кого-то еще. Хочется лишь пожелать всем сил, здравого смысла и, конечно, здоровья.