Партия реформ призывает оплатить фермерам потери от несобранной клубники

Заместитель председателя комиссии парламента по сельской жизни Урмас Круузе заявил, что, по его оценке, министр сельской жизни, член EKRE Арво Аллер затягивает с принятием решения о выплате производителям клубники компенсаций за убытки.

«В среду на инфочасе в парламенте министр финансов Мартин Хельме сообщил, что от Министерства сельской жизни не поступило в правительство ни одного ходатайства о выплате компенсаций за понесенные убытки. Между тем фермеры подали министерству свое ходатайство еще в августе. Возникает ощущение, что члены EKRE договорились между собой, что посредством их решений проблема выращивающих клубнику фермеров в правительстве просто не будет рассмотрена», - отметил Круузе в переданном в четверг BNS пресс-релизе.

«Ситуация с фермерами — это только один пример того, как EKRE расправляется с теми, кто не поддерживает их партийные устремления. Например, в среду Март Хельме угрожал оставить концерн ERR без денег на строительство нового здания, поскольку ему не нравятся работающие там журналисты», - добавил Круузе.

«Из-за принятых правительством решений у фермеров не оказалось достаточно рабочей силы в этом году, чтобы собрать весь свой урожай, в результате у многих из них погибло 60-70 процентов урожая», - напомнил Круузе. По имеющимся у него данным, у 13 фермеров погибло почти 2000 тонн клубники, что составило ущерб в размере одного миллиона евро в месяц.