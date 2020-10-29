Аркадий Попов: оснований для ввода новых ограничений в Таллинне сейчас нет

"Показатели, которые мы видим, колеблются в пределах 50-60 случаев на 100 000 жителей. Вначале второй волны коронавируса мы видели и более высокие цифры, например, в Ида-Вирумаа и Вырумаа. Сегодня я не вижу оснований для ввода дополнительный ограничений", - сказал Аркадий Попов, а также добавил, что очень важно соблюдать меры предосторожности.