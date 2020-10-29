Аркадий Попов: оснований для ввода новых ограничений в Таллинне сейчас нет

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что сейчас нет оснований для введения в Таллинне и Харьюском уезде дополнительных ограничений, которые могли бы помочь снизить распространение коронавируса, пишет Rus.ERR.
"На сегодняшний день ситуация в Таллинне и Харьюмаа остается стабильной", - заявил Попов накануне вечером в прямом эфире "Актуальной камеры".
"Показатели, которые мы видим, колеблются в пределах 50-60 случаев на 100 000 жителей. Вначале второй волны коронавируса мы видели и более высокие цифры, например, в Ида-Вирумаа и Вырумаа. Сегодня я не вижу оснований для ввода дополнительный ограничений", - сказал Аркадий Попов, а также добавил, что очень важно соблюдать меры предосторожности.
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