Чт, 29.10.2020
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Яна Тоом

Аркадий Попов: оснований для ввода новых ограничений в Таллинне сейчас нет

Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что сейчас нет оснований для введения в Таллинне и Харьюском уезде дополнительных ограничений, которые могли бы помочь снизить распространение коронавируса, пишет Rus.ERR.

"На сегодняшний день ситуация в Таллинне и Харьюмаа остается стабильной", - заявил Попов накануне вечером в прямом эфире "Актуальной камеры".

"Показатели, которые мы видим, колеблются в пределах 50-60 случаев на 100 000 жителей. Вначале второй волны коронавируса мы видели и более высокие цифры, например, в Ида-Вирумаа и Вырумаа. Сегодня я не вижу оснований для ввода дополнительный ограничений", - сказал Аркадий Попов, а также добавил, что очень важно соблюдать меры предосторожности.

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