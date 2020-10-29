Чт, 29.10.2020
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Айн Кендра
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Финляндия и Эстония остаются странами с наименьшей кумулятивной заболеваемостью в Европе

Человек в медицинской маске. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Shutterstock

Показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости COVID-19 в Финляндии в расчете на 100 000 жителей стал самым низким в Европе, пишет Rus.ERR.

Согласно публикуемой газетой Helsingin Sanomat сравнительной статистике распространения коронавируса, в Европе на данный момент есть всего четыре государства, в которых среднесуточное число новых случаев заражения коронавирусом за две недели в расчете на 100 000 жителей составляет менее 100.

В число этих стран входят Финляндия (48,3), Эстония (48,5), Норвегия (57,5) и Сербия (79,6).

Из соседних Эстонии и Финляндии стран показатель кумулятивной заболеваемости в Латвии составляет 116,8, в России - 150,9, Швеции - 164,2 и Литве - 206,9.

Наивысшие показатели распространения коронавируса сейчас в Андорре (1772), Бельгии (1612) и Чехии (968).

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