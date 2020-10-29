Литовские угонщики с международными связями наказаны в Тарту

Размах группировки впечатляет. Следствию удалось установить, что в 2017-2019 годах компания занималась автоугонами еще в нескольких странах Европы. Их штаб-квартира находилась в литовском Каунасе.

BMW или Range Rover

У группировки была своя иерархия и система. Мужчины в возрасте 22-45 лет постоянно меняли на автомобилях номерные знаки, для общения друг с другом пользовались временными разговорными картами, которые часто меняли, ночевали главным образом в машинах или в местах, где для ночлега не нужно сообщать личные данные.

В группе были те, в чьи задачи входило угонять автомобили, их называли бригадирами. Были и водители, сопровождающие и те, в чьи задачи входило продавать угнанные машины или разбирать их и распродавать по частям.

У группировки имелось оборудование для угонов, которое помогало перехватить сигнал с ключей автомобилей. В случае старых машин угонщики использовали физическую силу. Например, в августе 2017 года они таким образом пытались угнать с тартуской улицы Мыйзавахе BMW седьмой серии. Взломали замок, их заметили, но они смогли сбежать.

Тогда, в августе, октябре и ноябре 2017 года компания воров приезжала в Эстонию на промысел 16 раз. Они пытались угонять или BMW, или внедорожники Range Rover.

Удачными оказались девять попыток, в остальных случаях приходилось бежать ни с чем.

Машины пропали

Ассортимент марок угоняемых автомобилей расширился в 2019 году, когда банда угнала из Эстонии не только BMW, но и внедорожники Toyota и Volvo.

Самой дорогой кражей стал угон в Таллинне внедорожника Lexus, ценность которого на тот момент составляла 72 тысячи евро, а в прошлом году литовцы решили угнать в Таллинне и Toyota Prius, ценность которой в тот момент составляла 55 тысяч евро.

Двух членов банды задержали в Эстонии, одного в Латвии, одного в Литве, одного в Польше, двух в Словакии, одного в Германии, одного в Великобритании и одного в Чехии.

Угнанные автомобили не нашли. Полиция смогла получить только те машины, на которых угонщики пытались скрыться. Остальное они либо продали, либо разобрали на запчасти и тоже продали.

Въезд в Эстонию запрещен

Пятеро угонщиков, вину которых в начале октября признал Тартуской уездный суд, должны отбыть наказание в Эстонии.

Аудриус Иванаускас получил семь лет тюрьмы, из которых в Эстонии он отсидит два года и три месяца. Остальное наказание не будет обращено в реальное, если в течение пяти лет он не совершит нового преступления.

Осташевский и Грициус получили соответственно шесть и пять лет условно, их испытательный срок начался сразу после оглашения приговора. Сташайтис и Пацевичус проведут в тюрьме год.