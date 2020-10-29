Литовские угонщики с международными связями наказаны в Тарту

Вчера вступил в силу приговор Тартуского уездного суда: виновными в кражах автомобилей признаны пять членов состоявшей из десяти литовцев компании, – Аудриус Иванаускас, Валерий Осташевский, Викторас Антанас Грициус, Жирдунас Сташайтис и Клайдас Пацевичус – которые в течение двух лет угнали из Эстонии 14 автомобилей и пытались угнать еще девять. Остальные члены группировки ждут приговора на родине, пишет Tartu Postimees.
Размах группировки впечатляет. Следствию удалось установить, что в 2017-2019 годах компания занималась автоугонами еще в нескольких странах Европы. Их штаб-квартира находилась в литовском Каунасе.
BMW или Range Rover
У группировки была своя иерархия и система. Мужчины в возрасте 22-45 лет постоянно меняли на автомобилях номерные знаки, для общения друг с другом пользовались временными разговорными картами, которые часто меняли, ночевали главным образом в машинах или в местах, где для ночлега не нужно сообщать личные данные.
В группе были те, в чьи задачи входило угонять автомобили, их называли бригадирами. Были и водители, сопровождающие и те, в чьи задачи входило продавать угнанные машины или разбирать их и распродавать по частям.
У группировки имелось оборудование для угонов, которое помогало перехватить сигнал с ключей автомобилей. В случае старых машин угонщики использовали физическую силу. Например, в августе 2017 года они таким образом пытались угнать с тартуской улицы Мыйзавахе BMW седьмой серии. Взломали замок, их заметили, но они смогли сбежать.
Тогда, в августе, октябре и ноябре 2017 года компания воров приезжала в Эстонию на промысел 16 раз. Они пытались угонять или BMW, или внедорожники Range Rover.
Удачными оказались девять попыток, в остальных случаях приходилось бежать ни с чем.
Машины пропали
Ассортимент марок угоняемых автомобилей расширился в 2019 году, когда банда угнала из Эстонии не только BMW, но и внедорожники Toyota и Volvo.
Самой дорогой кражей стал угон в Таллинне внедорожника Lexus, ценность которого на тот момент составляла 72 тысячи евро, а в прошлом году литовцы решили угнать в Таллинне и Toyota Prius, ценность которой в тот момент составляла 55 тысяч евро.
Двух членов банды задержали в Эстонии, одного в Латвии, одного в Литве, одного в Польше, двух в Словакии, одного в Германии, одного в Великобритании и одного в Чехии.
Угнанные автомобили не нашли. Полиция смогла получить только те машины, на которых угонщики пытались скрыться. Остальное они либо продали, либо разобрали на запчасти и тоже продали.
Въезд в Эстонию запрещен
Пятеро угонщиков, вину которых в начале октября признал Тартуской уездный суд, должны отбыть наказание в Эстонии.
Аудриус Иванаускас получил семь лет тюрьмы, из которых в Эстонии он отсидит два года и три месяца. Остальное наказание не будет обращено в реальное, если в течение пяти лет он не совершит нового преступления.
Осташевский и Грициус получили соответственно шесть и пять лет условно, их испытательный срок начался сразу после оглашения приговора. Сташайтис и Пацевичус проведут в тюрьме год.
Все осужденные литовцы после отбытия наказания будут высланы из Эстонии, на них наложен шестилетний запрет на въезд. Кроме того, по гражданским искам им предстоит выплатить более 72 тысяч евро.