В Ласнамяэ автомобилисты испытывают сложности с пониманием значения разметки и сигналов светофора

Так, на этой неделе в Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись с видеорегистратора, где видно, как на улице Смуули в Ласнамяэ водитель совершает поворот направо, когда на светофоре горит красный. Наверное, кто-то предположит, что, мол, всякое бывает — может, человек задумался или не местный, поэтому растерялся и нарушил закон. Но при изучении комментариев к публикации становится ясно, что даже жители Ласнамяэ регулярно совершают данный маневр с нарушением, так как искренне верят, что все делают правильно. По мнению сторонников этой версии, при повороте направо можно не обращать внимания на стоп-линию, так как вы не пересекаете перекресток. Также бытует мнение, что водители могут путать стоп-линию и разметку под номером 943a («Место, где следует уступить дорогу»), поэтому и считают, что могут совершать маневр, "если никому не мешают".

Возможно, кто-то возразит, мол, не стоит судить о ситуации в дорожном движении на основании единичных случаев. К сожалению, за неполных полчаса, что мне довелось провести рядом с этим аномальным местом, стало понятно, что нарушение носит систематический характер. За столь короткий промежуток времени шесть автомобилей проехали данный перекресток с нарушением: если кто-то спокойно поворачивал направо — на улицу Паэкааре — при запрещающем светофоре, то находились и те, кто сигналил стоявшему с включенным поворотником автомобилю. Видимо, не понимали, почему человек ждет разрешающего сигнала светофора. Но это еще цветочки. Куда более странный маневр совершил водитель Opel. На светофоре загорается красный, у стоп-линии останавливается автомобиль Mazda и включает поворотник, чтобы затем повернуть направо, а остановившийся позади водитель Opel подает звуковой сигнал, и уже в следующее мгновение он резко перестраивается в левую полосу, из которой и совершает поворот направо. Занавес.

В общем, наблюдение лишь подтвердило предположение о том, что некоторые водители действительно понятия не имеют, как же правильно совершать маневры в подобных ситуациях. Конечно, нельзя исключать, что кто-то делает это намеренно. Ну, вот надо человеку, а на светофоре пусть дураки стоят.

Ясность в данную ситуацию внес руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен. «В данном случае светофор регулирует пешеходный переход, а не перекресток. Если для вас горит запрещающий сигнал светофора, то надо остановиться перед стоп-линией или знаком «Стоп-линия» и дождаться зеленого сигнала светофора. То есть в этой ситуации выезд на перекресток запрещен, и нельзя совершать повороты ни налево, ни направо», - сообщил он.