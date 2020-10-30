В Ласнамяэ автомобилисты испытывают сложности с пониманием значения разметки и сигналов светофора

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы соблюдать положения Закона о дорожном движении, так как в своем большинстве они довольно просты для понимания. Но если судить по видео, которые регулярно появляются на просторах интернета, можно сделать вывод, что некоторым водителям не помешает освежить свои знания, а также проконсультироваться с инструктором по вождению, чтобы в будущем избежать совершения ошибок.
Так, на этой неделе в Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись с видеорегистратора, где видно, как на улице Смуули в Ласнамяэ водитель совершает поворот направо, когда на светофоре горит красный. Наверное, кто-то предположит, что, мол, всякое бывает — может, человек задумался или не местный, поэтому растерялся и нарушил закон. Но при изучении комментариев к публикации становится ясно, что даже жители Ласнамяэ регулярно совершают данный маневр с нарушением, так как искренне верят, что все делают правильно. По мнению сторонников этой версии, при повороте направо можно не обращать внимания на стоп-линию, так как вы не пересекаете перекресток. Также бытует мнение, что водители могут путать стоп-линию и разметку под номером 943a («Место, где следует уступить дорогу»), поэтому и считают, что могут совершать маневр, "если никому не мешают".
Возможно, кто-то возразит, мол, не стоит судить о ситуации в дорожном движении на основании единичных случаев. К сожалению, за неполных полчаса, что мне довелось провести рядом с этим аномальным местом, стало понятно, что нарушение носит систематический характер. За столь короткий промежуток времени шесть автомобилей проехали данный перекресток с нарушением: если кто-то спокойно поворачивал направо — на улицу Паэкааре — при запрещающем светофоре, то находились и те, кто сигналил стоявшему с включенным поворотником автомобилю. Видимо, не понимали, почему человек ждет разрешающего сигнала светофора. Но это еще цветочки. Куда более странный маневр совершил водитель Opel. На светофоре загорается красный, у стоп-линии останавливается автомобиль Mazda и включает поворотник, чтобы затем повернуть направо, а остановившийся позади водитель Opel подает звуковой сигнал, и уже в следующее мгновение он резко перестраивается в левую полосу, из которой и совершает поворот направо. Занавес.
В общем, наблюдение лишь подтвердило предположение о том, что некоторые водители действительно понятия не имеют, как же правильно совершать маневры в подобных ситуациях. Конечно, нельзя исключать, что кто-то делает это намеренно. Ну, вот надо человеку, а на светофоре пусть дураки стоят.
Ясность в данную ситуацию внес руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен. «В данном случае светофор регулирует пешеходный переход, а не перекресток. Если для вас горит запрещающий сигнал светофора, то надо остановиться перед стоп-линией или знаком «Стоп-линия» и дождаться зеленого сигнала светофора. То есть в этой ситуации выезд на перекресток запрещен, и нельзя совершать повороты ни налево, ни направо», - сообщил он.
Статья 35. Обязанность водителя по обеспечению безопасности пешеходов, водителей электрических самобалансирующихся самокатов, самодвижущихся роботов и велосипедистов
(11) Если при завершении поворота нужно пересечь регулируемый пешеходный переход, то водитель может в случае, если в его направлении движения нет стоп-линии или знака «Стоп- линия», пересечь пешеходный переход, пропустив пешеходов, велосипедистов и водителей электрических самобалансирующихся самокатов и самодвижущихся роботов, следующих через проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Например, на иллюстрации изображена такая ситуация: когда в светофоре загорелся запрещающий красный или желтый свет, синий автомобиль должен остановиться перед стоп-линией, и ему запрещается двигаться вперед или совершать правый поворот. Красный автомобиль в данной ситуации должен выполнять требование знака "Уступи дорогу" и может делать поворот налево, направо или разворот. «В ситуации, когда по завершению поворота мы пересекаем регулируемый пешеходный переход и перед светофором нет стоп-линии, красный автомобиль может продолжить движение, но должен уступить дорогу пешеходу и/или велосипедисту, пересекающему проезжую часть с разрешающим зеленым сигналом светофора», - сообщил Евонен.
«Место, где следует уступить дорогу»
Разметка под номером 943а.
Относительно разметки под номером 943a («Место, где следует уступить дорогу»), Евонен сказал, что ее не используют в местах, регулируемых светофором. «Дальнейшее объяснение действует только в местах, где нет светофора», - пояснил он.
«У этой разметки следует остановиться, если требуется выполнить обязательство уступить дорогу. Когда на дороге, с которой идет пересечение, нет транспортных средств и водитель в этом убежден, то остановка не является обязательной, - сказал он. - Разметка 943a указывает на место остановки транспортного средства, если остановка необходима для того, чтобы уступить дорогу на полосе для замедления, на перекрестке равнозначных дорог, у знаков 231 „Преимущество встречной полосы” и 555 "Место ожидания", перед нерегулируемым пешеходным переходом или перед шлагбаумом ж/д».
Статья 58. Проезд регулируемых перекрестков
(5) Если на перекрестке полоса для правого поворота отделена от остальной проезжей части островком безопасности, а светофора справа перед перекрестком нет, то поворот направо следует выполнить независимо от сигналов находящихся на перекрестке светофоров, уступая дорогу всем водителям, движущимся с других направлений.