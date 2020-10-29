Рейнсалу: коронаградусник Европы лопнул

В Эстонии в октябре выявлены 183 случая заражения вирусом, привезенным из-за рубежа, 66 из которых ввезли из России и 32 с Украины. При этом на прошлой неделе показатели были соответствующими – 37 (Россия) и 13 (Украина).

Министр иностранных дел Рейнсалу сказал, что для граждан России въезд в Эстонию запрещен, но есть исключения. И в самой России введена строгая система, которая позволяет своим гражданам выезжать из страны всего один раз.

«Если мы посмотрим на эту цифру – 66, то внутри нее есть и 22 члена словенской женской футбольной команды. Остальные – это люди, возвращающиеся из России. Это постоянные жители Эстонии», - объяснил Рейнсалу.

На вопрос, если в России показатели находятся в стадии роста, то не должны ли мы в интересах безопасности ввести по направлению России еще более жесткие ограничения, Рейнсалу ответил, что ограничения и сегодня уже достаточно жесткие. «Группы лиц, которых мы пускаем в страну, это – граждане Эстонии и постоянные жители страны, то есть их дом находится в Эстонии. А запретить им въезжать в Эстонию, это уже нарушение Конституции, и это бесчеловечно».

Рейнсалу подчеркнул, что другой темой является то, что эти люди должны соблюдать определенные правила.

«То есть, если они приезжают из России или все равно из какой третьей страны, в отношении которой у нас нет освобождения от карантина, то им нужно пройти два теста и в течение семи дней исключать контакты, или две недели провести в карантине», - сказал министр. Он добавил, что вирус сейчас находится в стадии роста по всей Европе, и во второй половине сентября произошел переломный момент, когда в крупных странах начался взрывной рост.

«Я предполагаю, что за этим стоят августовские отпуска. Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Но Эстония является страной с одной из самых жестких политик в Европе, которая связана с приезжающими из-за рубежа. Приезжая, по сути, из всех стран нужно уйти на карантин, или предоставить уже имеющиеся результаты анализа, или пройти два теста. И нет смысла менять эту политику, скорее мы хотели бы приободрить другие страны взять на вооружение эти заслужившие доверие меры, чтобы исключить тотального закрытия границ», - сказал Рейнсалу.

«Сейчас вирус находится в очень серьезной стадии роста. Если в сентябре был поставлен так называемый градусник: где в Европе имеется опасная красная зона, а где нет, то теперь нужно признать, что на сегодняшний день этот градусник лопнул. В начале сентября мы говорили о 150 людях на 100 000 человек, теперь в Чехии и Бельгии уже 1500. Это как градусник, который обычно показывает не больше 42 градусов по Цельсию, но если теперь измерить в людях, то получится, что температура подскочила до 400», - сказал Рейнсалу.