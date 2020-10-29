Спортсменки из Эстонии приняли участие во втором онлайн-турнире по художественной гимнастике

В связи со второй волной пандемии коронавируса перемещение между странами затруднено. Но главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова нашла выход и организовала международный турнир в режиме онлайн. Трансляция велась из спортивного зала каждой страны по очереди. Одна камера переключалась на другую и показывала выступающую гимнастку.

И все же главное действо происходило в зале в Москве - там выступали лучшие гимнастки сборной России и всего мира. Там же состоялось и награждение.

Правда, на пьедестал никто не поднимался: кубки, медали и дипломы клали на пустой пьедестал. Позже всем призерам пришлют их трофеи по почте.

Золото в многоборье среди юниоров завоевала Дина Аверина из России, набрав 102,75 балла за четыре упражнения. Для Эстонии заработала две бронзовых медали в упражнениях с обручем и лентой Виктория Богданова, конкурировавшая с чемпионками мира и лучшими гимнастками с разных стран. Первое место в групповых упражнениях заняла сборная России, набрав 35,4 балла за упражнение с пятью мячами и 33,65 балла - с обручами и булавами, что является рекордным результатом. Вторыми стали гимнастки из Узбекистана, набрав 65,45 балла за два упражнения. Третье место среди лучших команд завоевали спортсменки сборной Эстонии, получив 63,25 балла. Среди них: Алина Веселова, Кармели Рейска, Арина Окаманчук, Лаурабелль Кабритс и Эвелин Наптал. Лучшими юниорками на турнире от Эстонии стали Анжелика Присяжнюк, завоевавшая серебро в упражнении со скакалкой, и Эрика Докучаева, получившая бронзу за упражнение с лентой.

Наши взрослые гимнастки соревновались с многократными чемпионками мира и Европы, а юниоры 2006-2005 года конкурировали с лучшими гимнастками сборных разных стран. И в каждой группе девочки заработали призовые места, чем можно гордиться.

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