Конкуренция заставляет торговые сети продавать молоко даже себе в убыток

В продуктовых магазинах Maxima, Prisma и Grossi 2,5-процентное молоко в пакетах продается по 39 центов. В Rimi за молоко придется заплатить 45 центов, в Coop - 49 и в Selver - 50 центов. По словам продавцов, все самое дешевое молоко производится в Эстонии.

Директор по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару заявил, что цена на молоко в годовом разрезе колебалась, и порой наблюдается даже более низкая цена. Однако в то же время в прошлом году самое дешевое молоко в сети Prisma стоило 49 центов.

Цена на молоко определяется конкуренцией, которая на рынке Эстонии очень сильна. «Бывают ситуации, когда молоко продается в убыток», - сказал Нийтару.

Большая часть молока покупается по самой низкой цене. «Изменения цен не оказали большого влияния - скорее, доля такого молока была стабильной в течение последних двух лет».

Самое дешевое молоко в пластиковом пакете в магазинах Grossi - Valio 2,5%, которое стоит 39 центов. Магазины Grossi расположены как в Таллинне, так и в деревнях, и цены могут варьироваться в зависимости от региона. «Это связано с острой конкуренцией на рынке», - сказала Герли Торм, менеджер по закупкам и продажам акционерного общества OG Elektra. Она добавила, что цена на молоко упала за последний год и что самое дешевое покупают активнее всего. «Мы не можем здесь говорить о прибыли», - подтвердила она.

Менеджер по маркетингу Maxima Eesti Янне Лайк сказала, что год назад Maxima запустила программу «Не переплачивай», которая снизила цены на молоко более чем на одну пятую. В настоящее время самый дешевый литр молока стоит 39 центов. За время акции продажи самого дешевого молока выросли более чем на 40 процентов. «Это правда, что мы, как торговцы, не можем добавлять наценку за самое дешевое молоко», - сказала она.

В Rimi самое дешевое молоко - Rimi Basic, 2,5-процентной жирности, в литровом пакете. «Молоко в пластиковой таре - очень доступный продукт, и его цена за последние годы упала», - сказала менеджер по закупкам Rimi Марис Раннус.

«На рынке существуют разные практики в отношении цен на молоко. Как и для всех продуктов, цена продажи зависит от исходных цен на продукт и ценовой стратегии компании», - объясняет Раннус.

ЦЕНА МОЛОКА

2,5% жирности, 1 л, пластиковая упаковка (в центах):

Maxima – 39

Prisma – 39

Grossi – 39

Rimi – 45

Coop – 49

Selver – 50

В магазинах Coop самое дешевое молоко в пластиковой упаковке можно найти за 49 центов По словам Мартина Мийдо, менеджера по связям с общественностью Coop, в этом году цена на молоко 2,5-процентной жирности не менялась в течение всего года.

«В целом, наши цены одинаковы по всей Эстонии, и разница в ценах довольно редка, но это все же может случиться», - добавил он.

«У каждого крупного молочного производства есть свои стратегические партнеры, поэтому в некоторых магазинах одна марка молока дешевле, в других - другая».

Мийдо заявил, что изменение цен всегда влияет на покупку продуктов питания, особенно если производитель решил провести акцию скидок на свои товары в магазинах. Наиболее покупаемым питьевым молоком обычно является самое дешевое, т.е. 2,5-процентное в пластиковой упаковке.

Продавцы заверяют, что они не получают прибыли от продажи самого дешевого молока. Мийдо заявил, что торговля продуктами питания, независимо от продукта, является очень масштабной деятельностью с очень небольшой маржой. «Если вы посмотрите на молочные продукты, питьевое молоко из коровьего молока, вероятно, является продуктом с наименьшей маржой. Хотя маржа на питьевое молоко невелика, она покрывает расходы, и мы не продаем в убыток», - подтвердил он.

В Сельвере самый дешевый литр молока стоит 50 центов. Риво Вески, менеджер по связям с общественностью Selver, сказал, что изменения цен на молоко всегда настолько незначительны, что не влияют на решения о покупке, по крайней мере, в Selver.