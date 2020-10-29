Новые поезда для Elron построит Škoda

Кандидатов было двое — производитель нынешних поездов Stadler и компания Škoda, производящая поезда для латышей. Лучшее предложение сделала Škoda, сообщает Elron.

Председатель правления Elron Мерике Сакс сказала, что шесть новых поездов по плану будут ездить по электрофицированному отрезку железной дороги Таллинн-Тарту. Они будут готовы к декабрю 2024 года.

«В новых поездах будет больше мест, чем раньше, как для пассажиров обычного класса, так и для 1-го класса. Были учтены отзывы пассажиров о сиденьях, их сделают мягче и удобнее, - отметила Сакс и добавила, что планируется установить и передвижные сиденья. - Таким образом, мы можем создать больше места для велосипедов за счет переносных сидений в летние месяцы и позволить большему количеству пассажиров сидеть в осенне-зимний период».

Председатель правления Elron подчеркнул, что в дальнейшим будут больше считаться с пассажирами с индивидуальными потребностями. «Если в существующих поездах есть зона C для пассажиров с детской коляской, инвалидов или с велосипедом, то в новых поездах таких мест будет больше, и пассажиры смогут сами выбирать, через какую дверь заходить в поезд», - сказала Сакс.

В качестве нововведения в заказанных поездах будет создана зона питания. «Поскольку в будущем время в пути будет постепенно сокращаться, а расстояния в Эстонии будут довольно короткими, в поезде не будут предлагаться полноценные обеды, но в будущем будут доступны закуски и горячие напитки», - сказала председатель правления Elron.

Предложения от производителей поездов оценивались по 11 различным критериям. В том числе стоимость, параметры, энергозатратность, стоимость обслуживания поездов, а также число сидячих мест и скорость изготовления.

Новые поезда Škoda можно использовать как на старых контактных путях, так и на новой электрофицированной железной дороге.

Также при необходимости новые поезда Škoda можно будет сцепить с нынешними поездами от Stadler.

Стоимость шести поездов — 53,2 миллиона евро, что включает в себя стоимость производства поездов и пакет запчастей и материалов для обслуживания на пять лет эксплуатации.