Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена, много раненых

Минимум три человека погибли, много раненых. При этом со ссылкой на очевидцев сообщается, что одна из погибших - 70-летняя пенсионерка, которая была обезглавлена нападавшим. Это также подтверждает мэрия города.

Update: 3 confirmed dead in #Niceattack. Woman decapitate by terrorist. Attack started in the church. Worrying new terror tactic. #UnderstandingTerrorism #ClashofCivilisations pic.twitter.com/fTJstukZDU — Richard C Pendry (@RichardCPendry) October 29, 2020

Сам нападавший при задержании получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

«Все жители Ниццы в шоке. Ницца, как и вся Франция, платит слишком тяжелую дань, став жертвой исламо-фашизма. Совершивший это непрестанно повторял по кругу "Аллах акбар", пока им перед нами занимались медики», - прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Этрози произошедшее.

Женщина плачет после нападения в Ницце. ФОТО: AFP/SCANPIX