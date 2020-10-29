Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена, много раненых

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром проник в городской собор и напал на людей с ножом, сообщает Nice Matin.
Минимум три человека погибли, много раненых. При этом со ссылкой на очевидцев сообщается, что одна из погибших - 70-летняя пенсионерка, которая была обезглавлена нападавшим. Это также подтверждает мэрия города.
Update: 3 confirmed dead in #Niceattack. Woman decapitate by terrorist. Attack started in the church. Worrying new terror tactic. #UnderstandingTerrorism #ClashofCivilisations pic.twitter.com/fTJstukZDU— Richard C Pendry (@RichardCPendry) October 29, 2020
Сам нападавший при задержании получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.
Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.
«Все жители Ниццы в шоке. Ницца, как и вся Франция, платит слишком тяжелую дань, став жертвой исламо-фашизма. Совершивший это непрестанно повторял по кругу "Аллах акбар", пока им перед нами занимались медики», - прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Этрози произошедшее.
Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.