Чт, 29.10.2020
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Урмас Рейнсалу

Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена, много раненых

На месте теракта в Ницце.

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром проник в городской собор и напал на людей с ножом, сообщает Nice Matin.

Минимум три человека погибли, много раненых. При этом со ссылкой на очевидцев сообщается, что одна из погибших - 70-летняя пенсионерка, которая была обезглавлена нападавшим. Это также подтверждает мэрия города.

Сам нападавший при задержании получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

«Все жители Ниццы в шоке. Ницца, как и вся Франция, платит слишком тяжелую дань, став жертвой исламо-фашизма. Совершивший это непрестанно повторял по кругу "Аллах акбар", пока им перед нами занимались медики», - прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Этрози произошедшее.

Женщина плачет после нападения в Ницце.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

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