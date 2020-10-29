Чт, 29.10.2020
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Теракт в Ницце: минимум трое погибших, одна обезглавлена; нападавшим оказался 21-летний тунисец
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На месте теракта в Ницце.

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром проник в городской собор и напал на людей с ножом, сообщает Nice Matin.

Минимум три человека погибли, много раненых. При этом со ссылкой на очевидцев сообщается, что одна из погибших - 70-летняя пенсионерка, которая была обезглавлена нападавшим. Это также подтверждает мэрия города.

Сам нападавший при задержании получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. Издание Nice-Matin, со ссылкой на собственные данные, сообщает, что человек, убивший трех человек в церкви в Ницце, является гражданином Туниса.

Издание отмечает, что террористу – 21 год. Следователи называют его Брахимом А. В полиции склоняются к версии, что он действовал без сообщников.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

«Все жители Ниццы в шоке. Ницца, как и вся Франция, платит слишком тяжелую дань, став жертвой исламо-фашизма. Совершивший это непрестанно повторял по кругу "Аллах акбар", пока им перед нами занимались медики», - прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Этрози произошедшее.

Женщина плачет после нападения в Ницце.

ФОТО: AFP/SCANPIX

  • Вскоре СМИ сообщили, что в Авиньоне, Франция, вооруженный ножом мужчина с криком "Аллах Акбар" напал на полицейских, которые его застрелили. По факту произошедшего начато расследование. По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени. Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.
  • Через некоторое время сообщение поступило из Саудовской Аравии, где госпитализировали охранника французского консульства в Джидде после нападения. Охранника ранил напавший на него местный житель. Его жизнь вне опасности, заявили в посольстве Франции. О том, кто именно и почему напал на охранника, пока не сообщается.
  • Ранее в октябре близ Парижа выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

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