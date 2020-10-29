США начинают в рамках ротации войск переброску в Европу новой бронетанковой бригады

"Начиная с этой недели 1-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, Техас, начинает прибывать в Европу в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорится в сообщении.

Американские военнослужащие прибывают на самолетах военно-транспортной авиации на авиабазы и в гражданские аэропорты в Германии, Польше и Румынии. Вооружение доставляется в бельгийский порт Антверпен.

Перебрасываемое американское армейское соединение должно сменить 2-ю бронетанковую бригадную боеготовую группу из состава 3-й пехотной дивизии Армии США, которая в течение девяти месяцев находилась в Европе.

Это уже седьмая ротация американских войск в Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".

Всего в Европу будет оправлено шесть тысяч военнослужащих, 60 танков Abrams, 20 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 120 боевых машин пехоты Bradley, 25 вертолетов огневой поддержки AH-64 Apache, 55 многоцелевых вертолетов UH-60/HH-60 Black Hawk и 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook.