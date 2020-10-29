Фото ⟩ Премьер-министру Ратасу подарили сто зефирных тортов

По словам организатора, идею подал сам Юри Ратас: «В знак благодарности он отправил Хельме торт. После этого все выходные все разговоры были о тортах, в том числе, в социальных сетях. Кто-то высказывал мнение, что Рийгикогу мог бы объявить войну тортов. Кто-то отметил цвет торта, который был коричневым. Были и те, кто пришел к выводу, что Ратас просто издевается над Хельме».

«Эта идея показалась интересной, поскольку в ней нет подтекста ненависти – это такая маленькая шпилька Юри Ратасу, но серьезная и несколько обеспокоенная шпилька», - добавил он. В Суперминистерство доставили сто зефирных тортов, что автору акции показалось достаточным количеством, чтобы Юри Ратас обратил на событие свое внимание.

Свою реакцию Юри Ратас озвучил на правительственной пресс-конференции: «Мы же все поступаем так, как нас научили в детстве. Меня в детстве научили такому принципу, что с едой не играют. Разбазаривание продуктов питания огорчает. С другой стороны, меня научили, что нужно вести себя вежливо. В правительственной коалиции был тяжелый кризис, и я поблагодарил члена правительства. Высмеивать еду, торт, - странно».