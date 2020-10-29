Скандал с дизельными автомобилями: теперь требовать возврата денег могут и автовладельцы в Эстонии

В США, например, Volkswagen уже выплатил компенсацию в размере 15 миллиардов долларов, а Audi - почти 6 миллиардов долларов. Эстонские автовладельцы теперь также могут проверить, не установлено ли в их автомобиле мошенническое программное обеспечение и насколько крупный иск может быть предъявлен производителю автомобилей.

Компенсация может быть востребована как за новые, так и за подержанные автомобили. Мошенничество затрагивает не только Volkswagen, но и Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW и многие другие марки автомобилей.

HUGO.legal совместно с юридической фирмой Klauberg Baltics разработали робота-юриста Dieselgate, с помощью которого пользователь может узнать, использовалось ли мошенническое программное обеспечение в его автомобиле и какую сумму можно востребовать с производителя автомобиля.

Сама сумма претензии зависит от стоимости автомобиля и пробега.

«С юридической точки зрения автовладелец в связи с использованием мошеннического программного обеспечения предъявляет иск к производителю автомобилей, а не к автодилеру. В случае компенсации автовладелец должен вернуть автомобиль, но часто производители автомобилей предлагают несколько меньшую компенсацию в качестве компромисса с возможностью оставить автомобиль себе. Это решение является наиболее привлекательным с финансовой точки зрения во многих отношениях, - сказал главный юрисконсульт HUGO.legal Эрки Писуке.