Убытки компании Bolt в прошлом году выросли до 85 млн евро

Убытки компании Bolt, предлагающей услугу заказа такси по мобильному приложению, прокат электросамокатов и доставку продуктов на дом, увеличились с 61 млн евро в 2018 году до 85 млн евро в 2019 году при обороте около 150 млн евро, говорится в пресс-сообщении предприятия.
Соучредитель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил, что фирма является одной из самых быстрорастущих инфотехнологических компаний в мире, пишет портал новостей вещания. В мае текущего года, когда Bolt привлек очередные средства у инвесторов, стоимость Bolt Technology OÜ была оценена в 1,7 млрд долларов.
По словам Виллига, в этом секторе убытки нужно оценивать иначе, чем в других секторах. "Мы очень довольны, и для инвесторов это было ожидаемым результатом. Для роста на рынке с высокой конкуренцией необходимо инвестировать", - сказал Виллиг.
Он признал, что в эстонском контексте убытки действительно большие, но важно их правильно интерпретировать. "Мы покупаем себе десятки миллионов клиентов, знакомим их с Bolt. В Эстонии и Европе в целом потребуется время, пока начнут понимать эту модель", - отметил Виллиг.
Компания Uber, являющаяся основным конкурентом Bolt в секторе заказа такси по мобильному приложению, сообщила об убытке за прошлый год в размере свыше семи миллиардов евро при чистом обороте около 12 млрд.
Bolt предлагает услугу такси в 150 городах в 35 странах, услугу проката электросамокатов в 13 странах, а услугу доставки продуктов на дом - в 14 странах.