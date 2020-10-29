Убытки компании Bolt в прошлом году выросли до 85 млн евро

Соучредитель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил, что фирма является одной из самых быстрорастущих инфотехнологических компаний в мире, пишет портал новостей вещания. В мае текущего года, когда Bolt привлек очередные средства у инвесторов, стоимость Bolt Technology OÜ была оценена в 1,7 млрд долларов.

По словам Виллига, в этом секторе убытки нужно оценивать иначе, чем в других секторах. "Мы очень довольны, и для инвесторов это было ожидаемым результатом. Для роста на рынке с высокой конкуренцией необходимо инвестировать", - сказал Виллиг.

Он признал, что в эстонском контексте убытки действительно большие, но важно их правильно интерпретировать. "Мы покупаем себе десятки миллионов клиентов, знакомим их с Bolt. В Эстонии и Европе в целом потребуется время, пока начнут понимать эту модель", - отметил Виллиг.

Компания Uber, являющаяся основным конкурентом Bolt в секторе заказа такси по мобильному приложению, сообщила об убытке за прошлый год в размере свыше семи миллиардов евро при чистом обороте около 12 млрд.