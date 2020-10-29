Опрос: жители Эстонии по-прежнему планируют покупку жилья, но без огонька

С другой стороны, результат аналогичен итогам весеннего опроса этого года, и на основании этого можно констатировать, что спрос на рынке недвижимости стабилен, и в следующие два года оптимизм по поводу покупки квартиры или строительства нового дома сохранится.

«Отрадно, что, несмотря на неудачи, рынок очень быстро стабилизировался, - сказала Карин Ноппель-Кокеров, руководитель портала недвижимости City24.ee. - В сентябре, как объявил Банк Эстонии, договоров жилищного кредита было заключено на общую сумму 127 миллионов евро, и это был один из самых активных кредитных месяцев за последние годы».

Опрос показал, что треть респондентов планируют переехать в квартиру в новом доме. 11% респондентов хотят построить свой дома.

45 % респондентов предпочли бы жилье в новостройке, а это на 5% меньше, чем весной. 25% согласились бы с квартирами в домах, построенных не более 10 лет назад, и почти 20% хотели бы иметь жилье в довоенном деревянном или каменном доме.

Самые важные аргументы при покупке дома не меняются из года в год - сначала анализируется цена, затем качество строительства и условия проживания. Что касается размеров жилой площади, то респонденты желают жить в трех-четырехкомнатных квартирах, с хорошим естественным освещением, большими окнами и продуманным решением вместительных мест для хранения вещей.

По мнению респондентов, наиболее привлекательной средой для жизни в Таллинне являются Кесклинн, Кристийне и Нымме. Из больших городов, кроме столицы, по-прежнему популярны Тарту и Пярну.

Поиск вариантов для покупки обычно начинают с порталов недвижимости и сайтов застройщиков. Десятая часть респондентов была бы готова сразу связаться с маклером.

Респондентам также было предложено выбрать своих фаворитов из числа новых объектов. Оказалось, что самыми популярными были жилые комплексы Väike Tallinn, Sadama 28, Uus-Veerenni, Hõbemetsa и Uus-Meremaa.

Портал недвижимости City24.ee два раза в год проводит опрос о предпочтениях потенциальных покупателей жилья в рамках девелоперской кампании «Горячие предложения». С 14 сентября по 18 октября на опрос ответили 722 человека. Возраст респондентов колеблется от 18 до 54 лет.