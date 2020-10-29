Попов - о рекордном показателе заболеваемости: ситуация тревожная, но все под контролем

По словам Попова, эпидемиологи подтвердили, что все существующие на данный момент очаги поддаются находятся под контролем, а контакты отслеживаются.

«Люди на сегодня немного привыкли к тому, что летом жизнь была довольно спокойной, и действительно, относительно немногим требовалась госпитализация, и люди сейчас ведут себя не совсем так, как нам хотелось бы», - сказал Попов ERR.

Чтобы предотвратить распространение вируса, он рекомендует как можно чаще использовать маски в общественных местах, особенно в тех регионах, где уровень заражения высок - в Харьюмаа, Таллинне, Рапламаа, Ида-Вирумаа и Йыгевамаа.