Попов - о рекордном показателе заболеваемости: ситуация тревожная, но все под контролем

Заведующий медицинским штабом Департамента здоровья Аркадий Попов заявил в интервью «Актуальной камере», что вчерашний суточный рекорд случаев коронавируса показывает, что ситуация тревожная, но сейчас ее еще можно контролировать.
По словам Попова, эпидемиологи подтвердили, что все существующие на данный момент очаги поддаются находятся под контролем, а контакты отслеживаются.
«Люди на сегодня немного привыкли к тому, что летом жизнь была довольно спокойной, и действительно, относительно немногим требовалась госпитализация, и люди сейчас ведут себя не совсем так, как нам хотелось бы», - сказал Попов ERR.
Чтобы предотвратить распространение вируса, он рекомендует как можно чаще использовать маски в общественных местах, особенно в тех регионах, где уровень заражения высок - в Харьюмаа, Таллинне, Рапламаа, Ида-Вирумаа и Йыгевамаа.
Тот факт, что в пятой части случаев в Харьюмаа неизвестен источник заражения, говорит о скрытом распространении коронавируса, поэтому Попов обращается к населению с призывом: «Если человек чувствует, что у него развиваются даже незначительные симптомы, мы просим обращаться к семейному врачу, чтобы он направил на обследование. Так мы сможем отслеживать контакты".