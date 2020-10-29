Определились варианты вопросов для референдума на тему брака

По словам члена парламентской рабочей группы по вопросам демократии Андрея Коробейника (Центристская партия), референдум на тему брака в Эстонии, вероятно, пройдет в конце апреля, а в данный момент для двух вариантов вопроса заказана юридическая экспертиза, пишет Rus.ERR.
Варианты вопросов звучат так: "Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?" и "В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?". Как сообщил Коробейник, эти два варианта вопросов ждут юридической экспертизы, а также он добавил, что референдум не имеет юридического значения, тем не менее, никто не хочет, чтобы вопрос откровенно противоречил закону.
"Юридическая оценка будет касаться того, можно ли так спрашивать. И может ли Эстония сказать, что она не признает брак, например, приехавших из Швеции женщин", - сказал Коробейник.
При этом могут возникнуть еще варианты вопросов, окончательный вариант формулировки вопросы должен появиться в ноябре, предположил Коробейник.