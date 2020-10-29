Определились варианты вопросов для референдума на тему брака

Варианты вопросов звучат так: "Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?" и "В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?". Как сообщил Коробейник, эти два варианта вопросов ждут юридической экспертизы, а также он добавил, что референдум не имеет юридического значения, тем не менее, никто не хочет, чтобы вопрос откровенно противоречил закону.