Заложен краеугольный камень нового жилого района в Пеэтри

По словам Тимо Аармаа, руководителя проекта развития Veskikodu, поселок Пеэтри, расположенный недалеко от Таллинна, как и ожидалось, полюбился молодежи и семьям с детьми, благодаря тишине, зелени и близости к городу, а также хорошо организованной и современной жилой среде.

Новый девелоперский проект увеличит возможность выбора трех- и четырехкомнатных квартир в этом районе. По словам Аармаа, новые семейные дома отвечают основным ожиданиям нынешних потенциальных покупателей нового жилья. В домах есть террасы и балконы, просторные окна, энергоэффективные и автоматизированные технические системы, а также кладовые. Рядом с домом для отдыха есть лужайка и игровая площадка, которая также частично огорожена для дополнительной безопасности дворовой территории.