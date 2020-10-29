Заложен краеугольный камень нового жилого района в Пеэтри

Вчера недалеко от Таллинна в Пеэтри, на объекте девелопера Triple Net Capital, основанного на эстонском капитале, был заложен краеугольный камень жилого комплекса Veskikodu, который будет состоять из трех домов на 48 квартир.
По словам Тимо Аармаа, руководителя проекта развития Veskikodu, поселок Пеэтри, расположенный недалеко от Таллинна, как и ожидалось, полюбился молодежи и семьям с детьми, благодаря тишине, зелени и близости к городу, а также хорошо организованной и современной жилой среде.
Новый девелоперский проект увеличит возможность выбора трех- и четырехкомнатных квартир в этом районе. По словам Аармаа, новые семейные дома отвечают основным ожиданиям нынешних потенциальных покупателей нового жилья. В домах есть террасы и балконы, просторные окна, энергоэффективные и автоматизированные технические системы, а также кладовые. Рядом с домом для отдыха есть лужайка и игровая площадка, которая также частично огорожена для дополнительной безопасности дворовой территории.
Строит новый район Riser Ehitus, автор проекта - архитектурное бюро Korrus.
Первая очередь жилого комплекса Veskikodu будет сдана в эксплуатацию летом 2021 года.
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