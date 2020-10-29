За минувшие сутки в Литве был установлен новый рекорд случаев коронавируса: выявлено 950 случаев заражения, от COVID-19 скончались еще шесть человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
По иным причинам скончались трое зараженных коронавирусом.
В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 088 человек, продолжают болеть 8301, выздоровели 4582.
В общем, от COVID-19 в Литве скончались 150 человека, по иным причинам умерли 55 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 28 756 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая.
За минувшие сутки было взято 11 866 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 997 860 тестов.
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