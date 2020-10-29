Правительство выделит более 300 000 евро на покупку лекарства от коронавируса

На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров правительство решило удовлетворить предложение Министерства финансов выделить Департаменту здоровья 310 500 евро для покупки лекарства от коронавируса ремдесивир, которое будет распределено между больницами для лечения пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.

В ремдесивире нуждаются имеющие воспаление легких пациенты, которым требуется дополнительный кислород. В начале июля Еврокомиссия рекомендовала разрешить продажу ремдесивира в странах ЕС как препарата для лечения больных, зараженных коронавирусом. Департамент лекарственных средств обязался прибегать к использованию ремдесивира лишь в случаях, когда у пациента имеется тяжелая форма COVID-19. Лекарство препятствует размножению вируса.

Как минимум два крупных исследования, проведенных в США, показали, что ремдесивир сокращает время госпитализации пациентов с COVID-19.