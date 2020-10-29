Слова, которых нужно избегать в объявлениях о продаже недвижимости

Начиная продажу своей недвижимости, каждый обращает внимание, какие броские и эффектные обороты используются в других объявлениях, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.

По мнению экспертов, значительная часть терминологии, принятой в сфере недвижимости, большого вреда смыслу объявления, к счастью, не наносит, но существуют словосочетания, которые могут оказать на потенциального покупателя и негативное воздействие, пишет apartmenttherapy.com. Например, «ухоженный» и «оригинальные детали».

«Слово "ухоженный" и словосочетание "оригинальные детали" создают впечатление, что выставленный на продажу объект далеко не нов и переживает не самые лучшие времена, - говорит аналитик по недвижимости Джули Гернер. - Он может быть солидным и прочным, но это, к сожалению, не всегда соответствует пожеланиям и предпочтениям многих потенциальных покупателей».