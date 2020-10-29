Государство согласилось поддержать ремонт Петербури-теэ

Проект пообещал оплатить город, но профинансировать ремонт всей улицы городу не по карману, сообщили в радионовостях ERR.

И хотя решения о распределении расходов пока нет, руководитель отдела развития транспорта и инвестиций министерства Индрек Гайлан сказал, что государство и раньше хорошо сотрудничало с Таллинном, например, при строительстве развязок в Хааберсти и Юлемисте, и он не видит причин, почему оно не может продолжиться и в случае Петербури-теэ.

По словам Гайлана, прежде поддержка со стороны государства достигала 70-85 процентов: «Наш настрой таков, что с этим проектом нужно двигаться дальше. Город должен выяснить его окончательную стоимость, составить проект решения, и тогда мы сможем точнее поговорить о финансировании».

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных дел Рейо Весиаллика, для составления проекта будет объявлен тендер. Все надеются уложить в график, согласно которому строительство должно начаться в 2022 году: «Конечно, для этой работы необходимо довести до ума проект дорожной развязки Вяо. Для того чтобы во время строительства перенаправить движение тяжелых грузовиков, важно, чтобы развязка в Вяо была готова, а срок завершения ее строительства определен на конец 2021 года. У нас сейчас составлен такой план, и мы планируем его придерживаться».

По словам Гайлана, в будущем году государство поддержит в городах больше проектов, которые развивают общественный транспорт и поддерживают экологическое движение .И обновленная улица Петербури-теэ могла бы стать скорее приятной городской улицей, чем насыщенным транспортным коридором: «Это означает сокращение выхлопных газов, использование движения общественного транспорта, движение пешком или на велосипеде. Это было бы разумно учитывать при планировании каждого транспортного коридора. И по возможности учесть при нынешнем планировании Петербури-теэ».